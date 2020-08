Gledaćemo majstoricu Denvera i Jute! Nagetsi su se podigli iz nokdauna, uspeli da vežu dve pobede posle 1:3 u seriji i sada pred odlučujući okršaj (u noći između utorka i srede) čak imaju psihološku prednost. Noćas - 119:107. Ubacivši po drugi put u tri poslednje utakmice 50+ poena Džamal Mari izrastao je u velikog Denverovog junaka. U direktnom okršaju sa najboljim šuterom Džezera Donovanom Mičelom (noćas 44 koša, treći put u seriji ubacio 40+) izvojevao je trijumf i predstavljao onaj ključni tas na vagi.

Nagetsi su tako došli do treće majstorice u prethodne dve sezone. Uspeli su u sedmom meču prošle godine da eliminišu San Antonio u prvoj rundi plej-ofa, ali su onda poklekli u ključnom susretu sa Portlandom u polufinalu Zapada. Pred njima je novi veliki izazov...

Juta nije igrala sedmi meč u plej-ofu otkako je slavila protiv Klipersa 2017, a sa Denverom je poslednji put igrala u sedam utakmica davne 1994. I slavila.

Momci Kvina Snajdera nošeni sjajnim Donovanom Mičelom (osam poena u ranoj fazi utakmice) lako su došli do prednosti 23:14. U uvodnim minutima druge deonice Džezeri će održavati minimalnu razliku (39:37) sve dok Mari nije upalio Denverove motore. Potom u dva navrata Nagetsi idu na plus deset (59:49 i 61:51) i do kraja susreta više ne ispuštaju vođstvo. Juta se spuštala na minus jedan u nekoliko navrata, ali nije uspela da prelomi.





Nikola Jokić imao je najvažniju rolu uz Džamala Marija. Njegovim trojkama odbijen je napad Džezera u trećoj deonici, međutim ovoga puta svi su ostali u senci pomenutog Marija. Momak je šutirao za tri 9/12, ukupno iz igre 17/24! Na kraju ubacio skoro polovinu Denverovih koševa... Jokić se zaustavio na 22 poena, čemu je dodao devet asistencija i četiri skoka. Šut iz igre 7/15. Džerami Grant dodao je još 18.

Važno je pomenuti da se kod Nagetsa vratio doskora povređeni Gari Heris. Nije imao značajan poenterski učinak, međutim jeste u defanzivi.

U poraženom sastavu pored raspoloženog Donovana Mičela (44 poena) dobar je bio Majkl Konli - 21. Rudi Gober došao je do dabl-dabla sa 11+11.