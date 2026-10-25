Denver se vratio iz mrtvih uz Jokićev tripl-dabl: Krilo kakvo su tražili celo leto već je bilo u klubu

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nju Orleans je mnogo bolje ušao u utakmicu, već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost (38:24), a ni u nastavku nije spuštao nogu sa gasa. Nagetsi nikako nisu uspevali da pronađu pravi ritam, dok su gosti koristili gotovo svaku priliku da uvećaju razliku. U jednom trenutku imali su čak 23 poena viška, a pred poslednju deonicu vodili su sa 108:89.

Iako su Jokić i Mari napadački pokušavali sve da uhvate rezultatski priključak, Denver nikako nije uspevao da pronađe rešenje. Igra Nagetsa delovala je potpuno bezidejno i bez energije, a onda se pojavio ruki koji je promenio čitav tok utakmice. Odlaskom Pejtona Votsona u Klivlend tokom leta otvorilo se veliko pitanje kako nadomestiti njegov doprinos na obe strane parketa. Stizala su pojačanja, od Demara Derozana i Kama Vitmora do Alfe Dijaloa, ali bilo je jasno da nijedan od njih ne donosi ono što je Votson pružao.

Međutim, izgleda da je Denver rešenje sve vreme imao pred nosom! Trevon Brazile, kojeg su Nagetsi izabrali kao 35. pika na draftu, pokazao je da bi upravo on mogao da popuni tu prazninu. Nestvarnom energijom i odličnom odbranom u poslednjoj četvrtini potpuno je promenio ritam utakmice, a prednost gostiju polako je počela da se topi. Kako se Denver približavao, tako je rasla i energija čitave ekipe, posebno Kristijana Brauna i Erona Gordona, koji su uz Jokića, Marija i Brazilea činili petorku koja je iznela veliki preokret.

Na minut do kraja Pelikansi su i dalje imali sedam poena prednosti, ali Denver nije odustajao. Mari je pogodio trojku, Gordon dodao još dva poena, a onda je kanadski plejmejker iznudio tri slobodna bacanja i dobio priliku da donese pobedu Nagetsima. Ipak, jedno je promašio, pa je utakmica otišla u produžetak.

Međutim, nalet koji su Nagetsi uhvatili u završnici četvrte četvrtine jednostavno nije mogao da se zaustavi. Denver je u produžetku postigao 15 poena, a za sve su bili zaslužni Jokić i Brazile, koji su bez većih problema priveli utakmicu kraju. Koliki je doprinos ruki dao velikom preokretu, najbolje govori scena iz samog finiša, kada su sa tribina Bol arene, dok je izvodio slobodna bacanja, počeli da odjekuju povici "MVP, MVP"!

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džamal Mari sa 42 poena, dok je Nikola Jokić upisao novi tripl-dabl sa 35 poena, 15 skokova i deset asistencija. Trevon Brazile je za 28 minuta na parketu zabeležio 17 poena i devet skokova. Kod Pelikansa se najviše istakao Trej Marfi sa 26 poena.

NBA (subota na nedelju)

Šarlot - Majami 115:110

/Miler 34 - Mičel 22/

Klivlend - Bruklin 125:121

/Mičel 22 - Porter 28/

Filadelfija - Milvoki 127:116

/Embid 28 - Hakez 21/

Čikago - Vašington 120:124

/Vilson 30 - Jang 25/

Dalas - San Antonio 106:122

/Vembanjama 23 - De Larea 21/

Atlanta - Hjuston 114:121

/Džonson 26 - Durant 22/

Denver - Nju Orleans 141:135

/Mari 42 - Marfi 26/

Finiks - Golden Stejt u toku