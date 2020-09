Denver je uzvratio udarac Klipersima! U balonu u Orlandu Nagetsi su slavili sa 110:101 i izjednačili u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije na 1:1. Džamal Mari i Nikola Jokić predvodili su četu Majkla Melouna. Mari je bio najefikasniji sa 27 poena, međutim utisak je da je najveći uticaj na igru imao srpski as. Jokić je na 26 koševa dodao 18 skokova, četiri asistencije i tri blokade. Iz igre 10/17, za tri 4/5.

Gorostasni Somborac bio je dominantan u prvoj deonici kada je Denver i napravio ključnu razliku - 44:25. Gotovo sve su u tom periodu pogađali Nagetsi - iz igre nešto preko 70 odsto. Jokić je sakupio čak 15 poena, ubacivši sva tri pokušaja za tri poena. Mari je dodao 11.

Moralo je jednom da krene i Klipersima. To se dogodilo kada je Meloun izvukao Srbina iz igre, ali čim se ovaj vratio igra Nagetsa je bila stabilizovana. Na poluvreme se otišlo sa +16 za Denver (72:56)

Tokom većeg dela susreta ekipa iz Los Anđelesa imala je dvocifreni zaostatak, međutim u poslednjoj deonici opasno je pripretila i bila nadomak preokreta posle trojke Pola Džordža na osam i po minuta do kraja - 86:91. Tada ipak Nagetsi prave ključnu seriju 10:0 (koš Jokića, dve trojke Herisa i dva penala Granta) i praktično rešavaju pitanje pobednika.

Poslednji udar Klipersa dogodio se kada su prišli na 96:104; uslediće trojka Gerija Herisa i defitivan kraj svih nada da mogu do preokreta i 2:0 u seriji.

Uz Jokića i Marija veoma važne uloge u pobedničkom timu imali su Milsap i Heris sa po 13 koševa. Ozbiljan doprinos stigao je i sa klupe od strane Monte Morisa i Majkla Portera. Ključ loše partije Klipersa i poraza leži u lošoj partiji Kavaija Lenarda. Istina, najvažniji igrač tima iz Los Anđelesa bio je na samo dve asistencije od tripl-dabla (13+10+8), ali iz igre je šutirao 4/17, što je njegov najslabiji učinak u karijeri kada su u pitanju plej-of mečevi. Pol Džordž postigao je 22 koša, Ivica Zubac 15, a Lu Vilijams sa klupe 13.





Do izjednačenja u polufinalnoj seriji stigao je i branilac trona - Toronto. I to posle 0:2. Sinoć je bilo 100:93 za Reptorse, koje su do drugog vezanog trijumfa vodili Kajl Lauri (22 poena) i Paskal Sijakam (23). Seltiksi su se previše oslonili na šut iz daljine, a malo šta pogodili. Za tri su imali 7/35. Najbolji Džejson Tejtum sa 24 poena...





NBA VEČERAS

21.30: Majami - Milvoki

02.30: LA Lejkers - Hjuston