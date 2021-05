U prvoj četvrtini glasilo je: Nikola Jokić 24 – Njujork Niksi 12 poena. Tu se kompletna priča završila. Razbucao je srpski centar Nikse kao beba zvečku, ugasio im je svaku nadu već u prvom kvartalu i postarao se da Niski iz Denvera otputuju pokunjeni – 113:97

Dobro je uvideo Nikola Jokić šta može, svestan je svojih mogućnosti – tako i igra. Dozira sam sebi ulogu do plej-of kada se očekuje potpuna eksplozija plejmejkera u telu centra. Imao je bezbroj vanserijskijh partija Nikola Jokić ove sezone, ali retko kada je u jednoj deonici tako ponizio rivala kao što je to učinio večeras protiv Njujork Niksa. Školovao ih je, poslao je Nikse na dopunsku nastavu, jer gradivo očigledno nisu dovoljno dobro utvrdili. Ne sme Jokiću da se da ni milimetar prostora, jer će svaki iskoristiti i surovo vas kazniti.

Sasuo je 24 poena Nikola Jokić u prvom kvartalu i rešio da odmori. Od njega je bilo dosta. Trasirao je Denveru put do trijumfa, a za ouvanje visoke prensoti morali su da se postaraju Jokićevi saigrači. Jednom rečju dominacija Nagetsa, ponajviše zahvaljujući srpskom velemajstoru.

Nije poenterski Jokić mnogo odmakao od učinka iz prve četvrtine, ali je stigaop do novog dabl-dabla. Skulja ih kao od šale. To je Jokićeva mera. Protiv Niksa su u kombinaciji bili skokovi. Na 32 poena dodao je 12 skokova, šest asistencija i po dve ukradene lopte i blokade. Ne viđa se često da Denverovo suvo zlato ima veliki broj prodatih lopti, kao što je bio to slučaj večeras kada je Jokić poklonio rivalima četiri napada. Ipak, neće mu to niko uzeti za zlo, jer je Jokićev doprinos nemerljiv i ne ogleda se u pukoj statistici, koja često ume i da zavara.

Najveću podršku Nikola Jokić imao je u Ostinu Riversu, koji je Niksima spakovao 25 poena, Majkl Porter je u trijumf ugravirao 17, a Fakundo Kampaco 16 poena. Kod Niksa se istakao Imanuel Kvikli sa 18 poena, a čak četiri igrača Njujork zaustavilo se na koti od 14 poena – Rouz, Bulok, Rendl, Baret.

Uz Denver su Klipersi, Finiks i Juta osigurali mesto u plej-ofu, a Džezeri su drugi put za tri dana uzeli meru San Antoniju - 126:94. Prija lagani džez Bojanu Bogdanoviću, pleše Juta u njegovom ritmu, a večeras se još jedan hrvatski košarkaš zablistao. Doduše, sa druge strane parketa. Krči put Luka Šamanić u NBA ligi, a pored njegovog imena će se zasigurno pisati plus za partiju protiv Sparsa. Ubacio je Šamanić 15 poena, sakupio pet skokova i imao po asistenciju i blokadu. bio je najefikasniji u sastavu Grega Popoviča, ali dobra partija nije dobila na težini. Trijumf je izostao.

Upisao je San Antonio peti uzastopni poraz, a među najzaslužnijima za novi gorak ukus u ustima košarkaša san Antonija je Bojan Bogdanović. Isporučio je Hrvat svoje. Spakovao je Sparsima 24 poena, a jedini učinkovitiji od njega bio je Džordan Klarkson sa 30 poena.

NBA LIGA – REZULTATI

Četvrtak

Orlando – Boston 96:132

/Vagner 20 – Voker 32/

Klivlend – Portland 105:141

/Lav 18 – Lilard 32/

Atlanta – Finiks 135:103

/Kapela 18 – Buker 30/

Hjuston – Filadelfija 115:135

/Olinik 27 – Embid 34/

Indijana – Sakramento 93:104

/Sabonis 17 – Bagli 31/

Milvoki – Vašington 135:134

/Holidej 29 - Bil 42/

Minesota – Memfis 135:139

/Edvards 42 - Morant 37/

Denver – Njujork 113:97

/Jokić 32 - Kvikli 18/

Juta – San Antonio 126:94

/Klarkson 30 - Šamanić 15/