Dešavaju se i takvi transferi: Centar Valensije odlazi da bi igrao FIBA Ligu šampiona

Iskusni centar u petak putuje za Berlin, a očekuje se da bi za Albu mogao da debituje već u ponedeljak na utakmici Kupa Nemačke protiv Bamberga.

Valensija je Simu angažovala u leto 2025. godine kada je platila otkupnu klauzulu Unikahi iz Malage i sa njim potpisala trogodišnji ugovor. Pre dolaska u Valensiju, proveo je dve i po izuzetno uspešne sezone u Unikahi sa kojom je odigrao 141 utakmicu i osvojio dva Kupa Kralja, dva trofeja FIBA Lige šampiona, FIBA Interkontinentalni kup i Superkup Španije. U bogatoj karijeri nastupao je još za Breogan, Manresu i italijanski Rejer iz Venecije.