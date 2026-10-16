Dešavaju se i takvi transferi: Centar Valensije odlazi da bi igrao FIBA Ligu šampiona
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Vreme čitanja: 1min | pet. 16.10.26. | 11:06
Centar Janakuba Sima ne igra u Valensiji i spreman je za selidbu iz Španije
Španski reprezentativni centar Jankuba Sima raskinuo je saradnju sa Valensijom i karijeru nastavlja u dresu nemačke Albe iz Berlina, prenosi regionalni radio Deportes COPE Valencia.
Tridesetogodišnji visoki igrač (211 cm) napušta klub posle nešto više od jedne sezone tokom koje je osvojio dva domaća trofeja. Sima u tekućoj takmičarskoj sezoni nije zabeležio nijedan nastup za Valensiju u Evroligi ili španskoj Endesa ligi, dok je tokom prošle sezone odigrao šest evroligaških mečeva uz skroman prosek od 3,2 poena i 1,5 skokova za nešto više od osam minuta na parketu.
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Iskusni centar u petak putuje za Berlin, a očekuje se da bi za Albu mogao da debituje već u ponedeljak na utakmici Kupa Nemačke protiv Bamberga.
Valensija je Simu angažovala u leto 2025. godine kada je platila otkupnu klauzulu Unikahi iz Malage i sa njim potpisala trogodišnji ugovor. Pre dolaska u Valensiju, proveo je dve i po izuzetno uspešne sezone u Unikahi sa kojom je odigrao 141 utakmicu i osvojio dva Kupa Kralja, dva trofeja FIBA Lige šampiona, FIBA Interkontinentalni kup i Superkup Španije. U bogatoj karijeri nastupao je još za Breogan, Manresu i italijanski Rejer iz Venecije.