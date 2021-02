Bez šanse za TOP 8, ali sa velikom željom. Tako je odigrala Crvena zvezda na gostovanju Žalgirisu. Odigrala je da pokaže zube redovnom teškom protivniku, kao i da se revanšira za poraz u prvom delu sezone. Nije uspela, ali jeste u nekoj meri podigla samopouzdanje i pokazala hrabrost, iako desetkovana. Uz dobru igru domaćih igrača u nedostatku stranaca. Na kraju - 75:62. Najviše zbog slabog drugog poluvremena, i posebno poslednje četvrtine Zvezde koje kvari utisak.

Tri deonice za optimizam crveno-belih i poslednja za zabrinutost. U njoj je Zvezda dala samo četiri poena...Nije prvi put da Zvezda pada na samom kraju utakmice.

Zvezda na ovom meču nije mogla da vrati šanse za TOP 8, Žalgiris se sa druge strane bori za tu fazu, ali je beogradski tim želeo da nastavi sa izgradnjom tima, timskog duha i povećanjem samopouzdanja pred završnicu sezone. Dobro su se crveno-beli borili tokom tri deonice, ali su u poslednjoj poklekli (i zbog kraće rotacije), pa je poraz bio neizbežan. Verovatno ovako visoka razlika ne pokazuje realno stanje na parketu.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Simonović i Lojd sa po 16 poena, dok su Žalgiris vodili Grigonis sa 17, Hejs sa 16 i Rubit sa 15.

Radonjić nije računao na Džonija O'Brajanta koji je otišao u Turk Telekom, a Noko, Kolom, Rit i Hol se još nisu oporavili od virusa korona. Volden je putovao, ali nije igrao. Zato su domaći igrači dobili dobre uloge, uz pomoć Lojda. I to je važna činjenica. Možda i pokazatelj kako bi Zvezda mogla ubuduće da izgleda. Lepo je bilo videti petorke sačinjene kompletno od domaćih igrača, ili četvoricom sa Lojdom u timu.

IZBOR UREDNIKA

Dobro po Crvenu zvezdu bilo je to što je Grigonis na startu bio potpuno van igre, a loše to što je Hejs zaista briljirao u napadu i dao je gro poena Žalgirisa u prvoj četvrtini. Isto to je činio Marko Simonović sa druge strane, dao je 11 poena za 10 minuta, ubacio tri trojke i tako pravio dosta problema Litvancima.

Sa takvom igrom Zvezda je uspela da ode na 13 razlike, ali je Žalgiris već do poluvremena uspeo da se vrati sa dve trojke Grigonisa. I da na poluvreme ode sa minusom od četiri poena. Već tada je Simonović imao 16 poena na računu. Zvezda je igrala dobro, ali nije uspela da zadrži neku veću razliku pred nastavak. Odlična stvar po Zvezdu bila je činjenica da su vodeće uloge imali domaći igrači, potpomognuti Džordanom Lojdom.

Kretanje rezultata jasno je nagoveštavalo da ćemo gledati neizvesnu utakmicu do kraja, s tim što je Žalgiris pred poslednju deonicu uspeo da ima dva poena prednosti posle sjajne trojke Lojda u poslednjim sekundama treće deonice.

U tim momentima se jako teško moglo nagovestiti ko će na kraju izaći kao bolji. Ali je Žalgiris do kraja preuzeo konce igre i zabeležio jako važnu pobedu.

Zvezda u sledećem kolu, za tri dana, igra protiv Baskonije.

EVROLIGA: Žalgiris - Crvena zvezda 75:62 (22:26, 18:18, 20:14, 15:4)

Dvorana: Žalgirio Arena

Sudije: Difala, Perez, Perandi

ŽALGIRIS: Volkap 6, Lekavičijus 6, Hejs 16, Jankunas 4, Lukosijunas, Milaknis, Geben 2, Rubit 15, Jokubaitis, Vasturija, Grigonis 17, Lovernj 9

CRVENA ZVEZDA: Volden, Lojd 16, Uskoković 9, Davidovac 5, Lazić 2, Radanov, Dobrić 8, Simonović 16, Jagodić Kuridža 4, Simanić, Kuzmić

EVROLIGA

23. kolo

Utorak

Žalgiris - Crvena zvezda 75:62

/Grigonis 17 - Simonović 16/

25. kolo

Četvrtak

18.00: (1,60) Zenit (14,5) Valensija (2,55)

20.00: (2,70) Olimpijakos (14,5) CSKA (1,55)

20.30: (1,80) Bajern (14,5) Makabi (2,15)

20.45: Olimpija Milano - Himki

21.00: (1,30) Real Madrid (16,0) Žalgiris (1,30)

Petak

18.45: (1,80) Fenerbahče (14,5) Anadolu Efes (2,15)

19.00: Baskonija - Crvena zvezda

20.00: (1,60) Alba (14,5) Panatinaikos (2,55)

21.00: (1,05) Barselona (27,0) Asvel (10,0)