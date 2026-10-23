Desilo se i to: Džavonte Smart odigrao slabije! Plavšić sjajan i sa šest poena

Momak koji je tokom prvih sedam utakmica u svim takmičenjima na impresivnom proseku od 17,8 poena večeras je ubacio samo osam poena, mada se to nije osetilo na konačnom rezultatu i, još važnije, u igri Kluža. Nije ovo nikakva kritika za američkog beka, svako ima pravo na slabiji dan (2/5 iz igre tokom nepunih 18 minuta), već je samo dokaz koliko lako i brzo može da se promeni utisak i percepcija o jednom igraču.

Nije ni morao Smart mnogo da se troši, jer su njegovi saigrači preuzeli punu odgovornost i presudili gostima iz Podgorice. Posebno efikasan bio je trozubac Otis Livingston – Kristijan Bišop – Malkolm Hil koji je zajedno skupio 47 od 100 poena svog tima! Dok je Bišop bio efektan u reketu, gde je prikupio još pet skokova uz tri asistencije, Livingston i Hil su pocepali mrežice protivničkog koša sa zbirno šest trojki iz devet pokušaja! Odlične šuterske partije imali su dvojica košarkaša rumunskog tima, na šta Studentski Centar nije imao nikakvo rešenje. Zapravo, pitanje je da li bi i ko mogao da zaustavi ovakvu navalu, kada protivnik šutira čak 76 odsto za dva (29/38) i bezmalo 40 odsto za tri (9/23)! Čak 24 asistencije Kluž je podelio na 38 pogodaka, a uz gotovo izjednačenu kontrolu skokova (26-28) i izgubljenih lopti (13-15) sve je logično išlo na vodenicu domaćeg tima.

Kluž je veliki uticaj na igru imao u reketu, o čemu potvrđuje da je iz reketa ubacio čak polovinu ukupnog broja poena (50) i tu je prednjačio upravo Bišop zajedno sa Urošem Plavšićem. Potencijalni srpski reprezentativac nije bio efikasan kao u nekim ranijim partijama, ali ga to nije sprečilo da odigra sjajan meč. Za gotovo 19 minuta ubacio je šest poena, uz isto toliko skokova, te po tri asistencije i ukradene lopte. Imao je i dve blokade za indeks korisnosti 17!

Na drugoj strani jedini na pravom nivou bili su Aleksa Uskoković sa 19 poena (9/10 slobodna bacanja) i Antonio Jordano sa 16 poena (4/9 za tri).

Kluž je ovim trijumfom prekinuo seriju od dva poraza, a već u utorak biće gost Frankfurta u Evrokupu.

ABA LIGA - 5. kolo

Četvrtak

Široki – Slovan Bratislava 91:98

/Luis 24 – Bjukenan 24/

Petak

Kluž - Studentski Centar 100:78

/Livingston 16 - Uskoković 19/

Borac Mozzart - FMP Železnik (u toku)

20.30: (1,45) Cibona (16,0) Krka (3,20)

Subota

17.00: (2,40) Cedevita Olimpija (15,0) Budućnost (1,70)

18.00: (1,60) Beč (16,0) Mega (2,65)

18.00: (6,00) Igokea (20,0) Crvena zvezda (1,17)

18.00: (4,70) Bosna (17,0) Dubai (1,25)

20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Nedelja

18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)

*** Kvote su podložne promenama