Dete Partizan Mozzart Beta igra kao u transu za Iliriju, Mega je to osetila

Visina od 203 centimetara, ali i Mega ruka zaista ga stavljaju u listu igrača na koje u budućnosti mora da se obrati pažnja, dok su brojke još fascinantnije. Todorović je ove sezone na tri utakmice ABA lige imao prosek od neverovatnih 21,3 poena, 3,7 skokova, dve asistencije i ukradenu loptu.

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Međutim, ono što je još fascinantnije jeste sigurnost sa kojom on igra. Mladi Srbin se ne boji da potegne za tri poena, uzme šut iz teške pozicije i deluje da izrasta ne samo u lidera Ilrije, već u igrača o kojem će se u nekom narednom periodu pričati. Izlazi iz anonimnosti na pravi način, a to je potezima na parketu i nije tajna da se već uveliko priča o njemu kao narednoj velikoj stvari koju će Ilirija da izbaci posle Marka Pađena.

Kada je reč o utakmici između Mege i Ilirije, posle prvog poluvremena ništa nije delovalo da će Beograđani doživeti katastrofu. Domaćin jeste imao prednost od šest poena na velikom odmoru, a onda je usledio potop za goste. Rastrčali su se sjajni Todorvić i Kameron Šelton i deklasirali Megu. Ilirijn Amerikanac je meč završio sa 25 poena, osam skokova i četiri asistencije za indeks 39. Zaista, sjajan partija koja je Ljubljančanima donela prvu ovosezonsku pobedu u ABA ligi.

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac Mozzart 94:95

/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63

/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78

/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93

/Kovačević 23 - Koven 21/

Nedelja

Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89

/Peri 21 - Tanasković 18/

Krka - Crvena zvezda 78:87

/Boldvin 20 - Batler 16/

Budućnost - Slovan 82:70

/Megi 16 - Bjukenan 18/

Ilirija - Mega 96:62

/Šelton 25 - Bačko 13/

19.30: (1,90) Spartak (15,0) Kluž (2,10)

Ponedeljak

17.30: Dubai - Studentski centar