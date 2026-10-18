Dete Partizan Mozzart Beta igra kao u transu za Iliriju, Mega je to osetila
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 19:31
Nekadašnji član crno-belih postigao je 24 poena u pobedi nad Beograđanima
Veliko je pitanje da li su čak i najzagriženiji navijači Partizan Mozzart Beta čuli za Stefana Todorovića, ali reč je o momku koji je svojevremeno važio za velikog talenta crno-belih, međutim, nikad nije ni stigao da pokaže potencijal u dresu Parnog valjka.
Sjajni šuter je posle neverovatnih igara u juniorskom timu napustio Partizan posle takmičarske 2019/2020, da bi se obreo na koledž. Igrao je tamo Todorović za SMU, San Francisko i Peperdajn, ali nije izabran na prošlogodišnjem draftu. Okušao se u razvojnoj ligi, nije se ni tamo snašao, a onda je tokom leta stigao u ABA ligu, tačnije u Iliriju, što se ispostavilo kao pun pogodak za obe strane. Beograđanin je bez dileme najbolji pojedinac Ljubljančana i to je večeras osetila Mega. Slovenački predstavnik bio je bolji od momaka u Pink opremi - 96:62 u 4. kolu regionalnog karavana, a šta reći za učinak Todorovića.
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Nekadašnja član crno-belih odigrao je neverovatan meč. Momak koji zbog svojih fizičkih predispozicija može da igra na tri pozicije je Megi isporučio 24 poena, uhvatio četiri skoka i imao tri asistencije.
Visina od 203 centimetara, ali i Mega ruka zaista ga stavljaju u listu igrača na koje u budućnosti mora da se obrati pažnja, dok su brojke još fascinantnije. Todorović je ove sezone na tri utakmice ABA lige imao prosek od neverovatnih 21,3 poena, 3,7 skokova, dve asistencije i ukradenu loptu.
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Međutim, ono što je još fascinantnije jeste sigurnost sa kojom on igra. Mladi Srbin se ne boji da potegne za tri poena, uzme šut iz teške pozicije i deluje da izrasta ne samo u lidera Ilrije, već u igrača o kojem će se u nekom narednom periodu pričati. Izlazi iz anonimnosti na pravi način, a to je potezima na parketu i nije tajna da se već uveliko priča o njemu kao narednoj velikoj stvari koju će Ilirija da izbaci posle Marka Pađena.
Kada je reč o utakmici između Mege i Ilirije, posle prvog poluvremena ništa nije delovalo da će Beograđani doživeti katastrofu. Domaćin jeste imao prednost od šest poena na velikom odmoru, a onda je usledio potop za goste. Rastrčali su se sjajni Todorvić i Kameron Šelton i deklasirali Megu. Ilirijn Amerikanac je meč završio sa 25 poena, osam skokova i četiri asistencije za indeks 39. Zaista, sjajan partija koja je Ljubljančanima donela prvu ovosezonsku pobedu u ABA ligi.
ABA LIGA, 4. KOLO
Petak
Cibona - Borac Mozzart 94:95
/Badžim 21 - Roj 32/
Beč - Zadar 78:63
/Šerfild 17 - Buljević 15/
Subota
FMP - Široki 66:78
/Raš 16 - Persons 17/
Igokea - Cedevita Olimpija 81:93
/Kovačević 23 - Koven 21/
Nedelja
Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89
/Peri 21 - Tanasković 18/
Krka - Crvena zvezda 78:87
/Boldvin 20 - Batler 16/
Budućnost - Slovan 82:70
/Megi 16 - Bjukenan 18/
Ilirija - Mega 96:62
/Šelton 25 - Bačko 13/
19.30: (1,90) Spartak (15,0) Kluž (2,10)
Ponedeljak
17.30: Dubai - Studentski centar