Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa uputio je kritike na račun ABA lige, koja je prema njegovim rečima otišla u pogrešnom smeru zbog prevelikog broja stranaca.

Dino Rađa se u podkastu “Jutarnjeg lista” dotakao regionalnog košarkaškog takmičenja, za koje nije imao lepu reč.

“Ja odavno pričam da mi u ovom trenutku nismo spremni da igramo ABA ligu. Otišla je svakako u krivom smeru. To je trebalo da bude liga u kojoj će se igrači razvijati i napredovati, što je veća konkurencija tu bi profitirali, ali ABA liga se pretvorila u to ko ima više para i ko će dovesti više Amerikanaca. Ne vidim nikakvog smisla za hrvatsku košarku, ali i za ostale timove”, poručio je Dino Rađa.

Posebno ga je iznerviralo što stranci “guše” mlade košarkaše s naših prostora, sve zarad plasmana u Evroligu ili Evrokup.

“Čitao sam da oko 40 Amerikanaca igra ABA ligu, to su četiri kompletne ekipe. To je suludo. Jednog, dvojicu, to razumem, ali pet-šest po ekipi je totalno bezveze. Igraju između sebe, nema tu nikakve koristi. Ne znam koga to interesuje, ne sećam se kada sam pogledao neki meč ABA lige”.