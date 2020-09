Dopis direktora Cibone i bivšeg predsednika ABA lige Domagoja Čavlovića uz zaključak "Laku noć, ABA ligo" izazvao je tektonske potrese u regionu nekadašnje Jugoslavije. Noć pre održavanja presudne sednice Skupštine Jadranske lige izlazi saopštenje koje indirektno najavljuje kraj regionalnog takmičenja, što je samo kap u moru tenzija koje vladaju među klubovima godinama unazad.

Posle dvodnevne drame na sednici održanoj u subotu ipak je odlučeno da Jadranska liga startuje po planu i programu narednog vikenda, ali Domagoj Čavlović nikako nije zadovoljan ni kada, ni kako je odrađen sastanak, niti kako su izglasana pravila jer, kako tvrdi, postoji šansa da se situacija dodatno zakomplikuje u budućnosti.

“Apsolutno je istina (da sam napisao saopštenje uz poruku "Laku noć, ABA ligo" pr. au), ne bežim i stojim iza toga. Učinio sam to jer smo mi, klubovi kao vlasnici lige, doveli sebe u situaciju da donosimo neke odluke u vezi odigravanja lige bukvalno na sedam dana pre njenog početka. To je za takmičenje kao ABA liga zaista neodgovorno i neozbiljno”, rekao je Čavlović za HRT i nastavio:

“Lični animoziteti su prevladali, došlo je do nekih ucena i sve to je dovelo do toga da smo se našli u pravnoj i administrativnoj blokadi, te iskreno mislim da još nismo izašli iz nje iako su u petak i subotu bili sastanci većeg broja klubova. Bojim se da je sve napravljeno neozbiljno. Sve što je u subotu odlučeno je šturo i neprecizno izglasano tako da, nažalost, ima puno više rupa za komplikacije u budućnosti. To mi kao Cibona ne želimo da se događa, u budućnosti bi neke odluke mogle da budu osporene”.

Čavlović je potvrdio da je problem veče pre održavanja Skupštine ABA lige nastao iz dobro poznatih razloga – što Partizan ne pristaje na mogućnost da ligom predsedava Zoran Tošković, tast košarkaša FMP Filipa Čovića, koji je sin prvog čoveka Crvene zvezde Nebojše Čovića.

”Tako je, sazvao sam Skupštinu u dogovoru s velikom većinu klubova. Ideja je bila da izglasamo sve stvari koje su neophodne da liga može početi, u međuvremenu je stiglo do nekih dopisa, ucena i samim tim, prema mom sazivu te Skupštine i prema tekstu u prilogu. Moja ideja je bila, da ako se svi saglase, tako napravi i provede. Prvo je Partizan poslao svoj dopis kojim je postavio neke uslove, a zatim Zvezde dopis kojim nije priznala način sazivanja Skupštine - tada sam zaključio da nema potrebe da ja tu Skupštinu vodim ili da se održi”, govori direktor Cibone i dodaje:

“O kojim se preprekama i ratovima radi, ja u to ne želim da ulazim. Jasno sam dao do znanja da ne želim da zauzimam strane. Mislim da za svake konkretne odluke moramo da budemo apsolutno jednoglasni”.

Na pitanje da li dva kluba u čijim upravama sede ljudi iz iste porodice mogu da budu deo istog takmičenja, Čavlović odgovara:

“Nažalost, nije baš istina da ni u jednoj ligi ne postoje razvojni klubovi koji su igraju u istom rangu. U velikom broju nacionalnih prvenstava igraju, bilo je u našem prvenstvu. Ta situacija je neminovna jer postoje klubovi koji imaju toliko novaca da mogu imati dva ili tri kluba, dok ima onih koji se vode za goli život. Lično nemam ništa protiv da neko ima i dva kluba ukoliko nema zakulisnih igara i da drugi klub može biti reprezentativan i da zadovoljava kriterijume koje određeno takmičenje traži od njega”, rekao je Čavlović koji danas nije bio na cijelom sastanku klubova ABA lige:

“Nisam bio zadovoljan načinom kako su se usvojile propozicije takmičenja, to je bitan dokument. Različite stvari se mogu različito tumačiti. Taj dokument se ne može menjati nakon dva, tri kola. Nakon takvog usvajanja napustio sam sastanak”, zaključio je Čavlović za HRT.

