Direktor Evrolige: Klubovi moraju da plate 80.000.000 evra ako hoće da napuste takmičenje

Upravo je o ovoj temi za Reuters govorio izvršni direktor Evrolige, Ćus Bueno.

„Ako odluče da uđu na tržište, to će biti katastrofa. I oni to znaju, i mi to znamo, a to ne želimo. Imali smo razgovore nakon Koma. I stav vlasnika je bio veoma jasan. Uvek ćemo biti otvoreni da saslušamo i razgovaramo sa NBA ligom o bilo kakvom potencijalnom dogovoru. Ali to mora da ima smisla za nas. Telefonske linije su otvorene i, ako nešto do sada nije funkcionisalo, možda postoji nešto što može funkcionisati u budućnosti.”

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Bueno smatra da klubovi neće napustiti Evroligu zbog NBA Evrope.

„Ne verujem da će se to dogoditi. Mislim da klubovi žele da budu zajedno i da deluju zajedno. I to je ono što slušam i što smo od svih njih čuli na jezeru Komo. Ako ste podeljeni, gubite na vrednosti, pa onda neka treća strana ima koristi od toga. Jedna od stvari koju ne želimo jeste dodatna fragmentacija. To bi bilo loše za košarku.”

Svih 13 klubova vlasnika deoničara Evrolige potpisalo je desetogodišnje ugovore povezane sa novim strateškim planom širenja takmičenja, što znači da bi napuštanje moglo da nosi ozbiljne finansijske posledice.

„Ako žele da odu, postoji kazna koju moraju da plate, a ostali klubovi takođe mogu da traže i pojedinačnu nadoknadu štete. Izgubiće više od 80.000.000 evra koliko imaju u deonicama. Ali, ako ikada budu želeli da se vrate, moraće da plate koji god iznos bude važio u trenutku kada zatraže povratak. Tako da mislim da imaju mnogo toga da izgube ako zaista odu.”

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Evroliga nastavlja sa svojom dugoročnom strategijom širenja. Takmičenje trenutno ima 13 stalnih klubova vlasnika, ali planira da dodeli do osam dodatnih dugoročnih franšiznih licenci u okviru proširenja na ligu od 24 tima. Bueno je izjavio da se očekuje da nove franšize budu objavljene sredinom novembra. Prema novoj strategiji, projektovano je da se ukupna vrednost licenciranih klubova Evrolige utrostruči — sa približno 1,8 milijardi evra na 5,4 milijarde evra.

„Mislim da bismo za pet godina sa ovim proširenjem mogli da budemo u poziciji u kojoj će većina njih, ako ne i svi, biti finansijski održivi”, rekao je Bueno.

Velike promene stižu i u samo takmičenje. Predsednik Evrolige Dejan Bodiroga nedavno je potvrdio da će se liga sledeće sezone proširiti sa 20 na 24 tima i da će se uvesti format sa dve konferencije.