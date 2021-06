Mauricio Gerardini, generalni direktor Fenerbahčea, jednog od suvlasnika Evrolige, pojasnio je za italijansku "eTV" u kom smeru će se razvijati najkvalitetnije evropsko klupsko takmičenje.

"U postepenom procesu koji traje u Evroligi, mislim da se neće mnogo promeniti u narednih 12 meseci, tako da broj timova neće rasti odmah", rekao je Gerardini.

Jedan od najpoznatijih operativaca u Evropi, koji je dugo godina bio lokomtiva Benetona, u vreme dok je tim iz Treviza bio u vrhu evropske košarke, a kasnije je radio i u Torontu, pojasnio je kojim putem Virtus može do Evrolige.

"Virtus mora da osvoji Evrokup, ili da bude u prva dva tima u tom takmičenju. A s obzirom na to šta je klub sve uradio, ima sve kvalitete da stigne do Evrolige, do finala Evrokupa, čak i ako će u tom takmičenju biti mnogo kvalitetnih ekipa."

Gerardini je objasnio i kakav je status Đordija Bertimeua koji odnedavno nije više član Upravnog odbora Evrolige, ali je i dalje izvršni direktor.

"Nije sklonjen, ostaje i dalje na čelu (Evrolige). Šta se dogodilo? Pa 11 klubova sa A licencom je ušlo u odbor, da bi bliže bili svim događanjima", dodao je Gerardini.

