Đorđević: Mnogo sam želeo Tea u ekipi, ponekad se sukobimo...

Na početku ove sezone Virtus iz Bolonje doveo je Miloša Teodosića što je bila prava košarkaška bomba na evropskom tržištu.

Aleksandar Đorđević je kao trener tima iz Italije mnogo želeo da glavni šraf u igri njegove ekipe bude upravo Teo, a sada je u razgovoru za jednu Fejsbuk stranicu u uživo uključenju o Bolonji, pričao na različite teme.

Pre svega o Teodosiću...

“Mnogo sam ga želeo u ekipi. Razlog tome je naš odnos u prethodnih šest godina. Dugo se znamo i to me je navelo da mu dam centralno mesto u našem projektu, da mu dam lidersku ulogu. On je igrač koji daje mnogo, ali i traži mnogo, naročito od sebe. Sukobljavamo se ponekad jer obojica imamo samo jedan cilj – da pobedimo. Zbog toga obojica stavljamo svoj ego sa strane jer je ego najveći protivnik", rekao je Đorđević.

Kakva je bila situacija tokom pauze?

"Igrači su dobili plan od našeg kondicionog trenera, a ja sam napravio grupe za razgovor – jednu sa Amerikancima, jednu sa Srbima i jednu sa Italijanima. Takođe, bio sam u kontaktu i sa članovima stručnog štaba i rukovodstvom kluba”, rekao je Đorđević.

Doda je i Đorđević da od mladih igrača traži da urade 200 sklekova pre doručka, posle ručka i posle treninga.

