Dobre vesti za Alimpijevića: Vraća se snažni centar

Bešiktaš na početku povratničke evroligaškse sezone izgleda dobro. Četa Dušana Alimpijevića je u prvih šest kola upisala tri pobede i isto toliko poraza, ali potrebno je reći da su se crno-beli suočili sa određenim kadrovskim problemima i pre nego što je sezona počela.

Bešiktaš je na mestu centra angažovao Madija Sisoka. Malijac je prošlu takmičarsku godinu završio u Realu, dok je ove trebalo da nosi igru crno-belih, ali... Njegov ugovor je zbog bolesti zamrznut 11. septembra. Međutim, deluje da je sada situacija sa centrom mnogo bolja.

"Igraču Bešiktaša Madiju Sisoku ugovor je zamrznut 11. septembra zbog zdravstvenih problema. Posle procene našeg medicinskog tima, Sisokovi parametri koji se povezuju sa bolešću pali su na normalan nivo, čime je naš igrač prevazišao zdravstvene probleme i spreman je da počne sa individualnim treninzima snage", saopštio je klub iz Istanbula.