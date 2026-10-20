Dobre vesti za Alimpijevića: Vraća se snažni centar
Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 21:48
Madi Sisoko počeo da trenira
Bešiktaš na početku povratničke evroligaškse sezone izgleda dobro. Četa Dušana Alimpijevića je u prvih šest kola upisala tri pobede i isto toliko poraza, ali potrebno je reći da su se crno-beli suočili sa određenim kadrovskim problemima i pre nego što je sezona počela.
Bešiktaš je na mestu centra angažovao Madija Sisoka. Malijac je prošlu takmičarsku godinu završio u Realu, dok je ove trebalo da nosi igru crno-belih, ali... Njegov ugovor je zbog bolesti zamrznut 11. septembra. Međutim, deluje da je sada situacija sa centrom mnogo bolja.
"Igraču Bešiktaša Madiju Sisoku ugovor je zamrznut 11. septembra zbog zdravstvenih problema. Posle procene našeg medicinskog tima, Sisokovi parametri koji se povezuju sa bolešću pali su na normalan nivo, čime je naš igrač prevazišao zdravstvene probleme i spreman je da počne sa individualnim treninzima snage", saopštio je klub iz Istanbula.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Ipak, nije ovo jedina dobra vest za Dušana Alimpijevića jer je još jedan igrač na putu oporavka.
Letošnja NBA akvizicija Dakuan Džefris koji se povredio na utakmici protiv Valensije u prvom kolu Evrolige, uspešno je operisan i očekuje se da se priključi ekipi u narednih 15 do 20 dana.
Bešiktaš ovog četvrtka očekuje gradski derbi sa Efesom, dok je sledeće nedelje na programu duplo kolo u kojem crno-beli najpre dočekuju Olimpijakos, a onda gostuju Virtusu u Bolonji.