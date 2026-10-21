Dobrić: Partizan nije u tolikom problemu, odlučuje energija u finišu
Vreme čitanja: 3min | sre. 21.10.26. | 15:03
Kapiten crveno-belih poručio je da se derbi dobija energijom, i to tek u završnici, a ne u prve tri četvrtine
Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić obratio se medijima pred prvi evroligaški derbi u novoj sezoni i poručio da porazi Partizana nisu znak da je rival u krizi kako se predstavlja.
Prvo pitanje je bilo kakva je atmosfera pred ovaj derbi, pogotovo u svetlu problema koje Partizan ima nakon tri vezana poraza, ali i rezultata Zvezde u Evroligi koji su dobri u poslednje vreme?
"To ste predstavili malo, da kažem, čudno. Nije da oni igraju loše, imali su dobar period, okej, posle malo poraza zbog i rasporeda težeg, ali uopšte ne smatram da su u nekom problemu. Mi imamo neki dobar niz utakmica, ali opet, ne smatram da smo mi u nekoj vrhunskoj formi. Ide sve na bolje, ali smatram da ova ekipa može dosta, dosta više. Što se tiče samog derbija, jako bitna utakmica za nas uvek. U kom god delu sezone da dođe, derbi je jedna od najbitnijih utakmica, tako i ovaj. Igramo pred njihovom publikom, znamo šta nas čeka. Ekipa je spremna, pričao sam već sa svima, pričao je trener. Nema tu šta mnogo da se objašnjava, jednostavno moramo da izađemo na teren, zaboravimo sve šta je, i ne obraćamo pažnju šta se dešava okolo. Teren je ono gde treba da pokažemo kakvi smo", rekao je Dobrić na početku obraćanja.
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Šta je tačno bila tema razgovora sa saigračima?
"O očekivanju derbija i koji je intenzitet takvih utakmica. Derbi kao derbi je jako specifična utakmica i nije kao sve ostale. Mora da se uđe sa većom koncentracijom, sa većom energijom, i onaj ko je, da kažem, bolji u tome doći će do pobede", dodao je Zvezdin kapiten.
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Jesu li novajlije imale nekih pitanja za kapitena? Možda i trener?
"Pa nisu, evo iskreno. Rekao sam, pričao sam samoinicijativno sa nekim igračima, tako da su shvatili, ali videćemo sutra", otkriva Dobrić.
Prošle godine oba evroligaška derbija Zvezda ulazila kao veliki favorit, oba izgubila. Koliki je značaj mentalne pripreme za ovakvu utakmicu?
"Mislim da u ovom derbiju ove sezone nema favorita. Jednostavno, dve jako dobre ekipe, oni pred domaćom publikom, mi u nekom dobrom ritmu. Mislim da će biti jako dobar derbi i jednostavno detalji će odlučivati, kao što to uvek i bude. Derbi je utakmica koja se ne odlučuje u prve tri četvrtine, nego tek tamo pred kraj, tako da mislim da će biti i ovaj put".
Na koje detalje misli kapiten Zvezde?
"Pre košarkaških stvari, mislim da je to neka energija koja mora da se unese u derbi. Ako mislimo da uradimo bilo šta, pogotovo na njihovom terenu, oni će sigurno imati vetar u leđa, imaće veliku energiju da dođu do pobede. Treba im posle malo nekog lošijeg perioda da se vrate na onaj pobednički kolosek. Tako da, moramo da odgovorimo na to, da imamo strašnu energiju i koncentraciju i da idemo korak po korak", zaključio je Ognjen Dobrić.