Dobrić: Partizan nije u tolikom problemu, odlučuje energija u finišu

Šta je tačno bila tema razgovora sa saigračima?

"O očekivanju derbija i koji je intenzitet takvih utakmica. Derbi kao derbi je jako specifična utakmica i nije kao sve ostale. Mora da se uđe sa većom koncentracijom, sa većom energijom, i onaj ko je, da kažem, bolji u tome doći će do pobede", dodao je Zvezdin kapiten.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Jesu li novajlije imale nekih pitanja za kapitena? Možda i trener?

"Pa nisu, evo iskreno. Rekao sam, pričao sam samoinicijativno sa nekim igračima, tako da su shvatili, ali videćemo sutra", otkriva Dobrić.

Prošle godine oba evroligaška derbija Zvezda ulazila kao veliki favorit, oba izgubila. Koliki je značaj mentalne pripreme za ovakvu utakmicu?

"Mislim da u ovom derbiju ove sezone nema favorita. Jednostavno, dve jako dobre ekipe, oni pred domaćom publikom, mi u nekom dobrom ritmu. Mislim da će biti jako dobar derbi i jednostavno detalji će odlučivati, kao što to uvek i bude. Derbi je utakmica koja se ne odlučuje u prve tri četvrtine, nego tek tamo pred kraj, tako da mislim da će biti i ovaj put".

Na koje detalje misli kapiten Zvezde?

"Pre košarkaških stvari, mislim da je to neka energija koja mora da se unese u derbi. Ako mislimo da uradimo bilo šta, pogotovo na njihovom terenu, oni će sigurno imati vetar u leđa, imaće veliku energiju da dođu do pobede. Treba im posle malo nekog lošijeg perioda da se vrate na onaj pobednički kolosek. Tako da, moramo da odgovorimo na to, da imamo strašnu energiju i koncentraciju i da idemo korak po korak", zaključio je Ognjen Dobrić.