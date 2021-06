Maštale su Belgijanke, posebno pošto je Srbija u četvrfinalu eliminisala Španiju, da bi mogle bar do prvog finala Evrobasketa u istoriji, a možda čak i do krune. Međutim Sonja Vasić i drugarice su im stale na put u polufinalu. Zatim su u finalu demonstrirale silu protiv Francuskinja koje bi, ako je verovati dnevnom 'La Derniere Heure', da su postale šampionke, dobile po 40.000 evra kao bonus od matičnog saveza. I Belgijankama bi sledovao koverat u peharu, ali sa značajno manjom sumom od Francuskinja i neuporedivom sa nagradom koja sledi belgijskim fudbalerima ukoliko osvoje Euro (435.000 evra po igraču).

"Bonus (5.000 evra) koji je dogovoren u slučaju pobede na Evrobasketu je 1,17% od nagrade koju će 'Crveni đavoli' dobiti osvajanjem Eura i osam puta manji od onog koji je Francuskinje da su osvojile Evrobasket", otkrio je za pomenuti dnevnik Koen Umans, generalni menadžer ženske reprezentacije Belgije.

Belgijanke na kraju nisu dobile bonus. Stale su na najnižem stepeniku pobedničkog postolja, tek drugi put. Ali Umans ističe da devojkama ne smeta ogromna razlika u nagaradama i da nisu u reprezentaciji zbog novca, navodeći primer Eme Meseman. Naime, najkorisnija igračica WNBA finala iz 2019. godine i ovog proleća je imala ponudu da za nekoliko meseci inkasira najmanje 220.000 dolara (maksimalan ugovor) igrajući u SAD. Međutim, odbila je to samo da bi bila na Evrobasketu.

"To što bira dres 'mačaka' (nadimak košarkašica Belgije) i igranje sa drugaricama iz nacionalnog tima ispred američkih dolara WNBA lige, mnogo govori o njenoj motivaciji. Ema nikada nije krila da joj je najlepše u reprezentaciji" dodao je Umans.

Belgijanke će kao evropske šampionke Srpkinje, osvajačice srebrne medalje Francuskinje i sedmoplasirane Špankinje, imati tek koji dan odmora, jer ih od 24. jula očekuje još jedno veliko takmičenje - Olimpijske igre. I to u pojačanom sastavu jer će put Japana krenuti An Boters i Jan Raman.

"Imamo četiri slobodna dana pre ponovnog okupljanja, a zatim nas čeka let za Tokio u utorak. Na put će 14 igračica, uključujući i An, pa ćemo da sačekamo do poslednjeg trenutka na konačan izbor od 12. Moramo da vidimo kako se razvija oporavak Janine ruke. Ono što je sigurno - počinjemo na istim osnovama, ali sa još malo više iskustva i možda sa te dve igračice što bi predstavljalo povratak na veliku rotaciju", objašnjava trener Filip Mestdag.