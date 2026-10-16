Dok se čeka Tauns, Niksi čiste igrački kadar

Njujork Niksi pokušavaju na sve načine da očiste igrački kadar, ne pređu takozvani finansijski drugi prag i očuvaju jezgro tima iz prošle sezone. Naravno, najveći problem je zastoj u pregovorima sa Karlom Entonijem Taunsom, ali je već odlučeno da će se oni nastaviti u nekom kasnijem delu sezone. Međutim, potrebno je videti šta ovog momenta može da se uradi.

Kako javlja portal Clutch Points, Njujork Niksi aktivno razmatraju mogućnost da trejduju krilnog igrača Pakoma Dadijea i u toj nameri već su obavljeni razgovori sa pojedinim timovima.