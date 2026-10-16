Dok se čeka Tauns, Niksi čiste igrački kadar
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 14:19
Njujorčani žele da trejduju mladog Francuza
Njujork Niksi pokušavaju na sve načine da očiste igrački kadar, ne pređu takozvani finansijski drugi prag i očuvaju jezgro tima iz prošle sezone. Naravno, najveći problem je zastoj u pregovorima sa Karlom Entonijem Taunsom, ali je već odlučeno da će se oni nastaviti u nekom kasnijem delu sezone. Međutim, potrebno je videti šta ovog momenta može da se uradi.
Kako javlja portal Clutch Points, Njujork Niksi aktivno razmatraju mogućnost da trejduju krilnog igrača Pakoma Dadijea i u toj nameri već su obavljeni razgovori sa pojedinim timovima.
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Razlog za ovakav potez aktuelnih šampiona NBA lige nalazi se u tome što Njujorčani žele da zadrže nekadašnjeg 14. pika sa drafta Džejmsa Vajsmana, kao i iskusnog beka Brusa Brauna, ali da bi i jedan i drugi ostali u timu, potrebno je stvoriti određeni finansijski prostor. Upravo bi eventualni trejd Dedijea doneo Niksima određeni prostor za manevar i dovela do toga da Njujork ne mora da se odriče nijednog od igrača za koje želi da ostanu u rosteru.
Ova razmena deluje kao razumna opcija na obe strane. Jeste mladi Francuz bio deo šampionske generacije Niksa, ali ne može da se pohvali da je imao bilo kakav učinak u osvajanju šampionske titule.
Momak koji je ujedno bio i na ugovoru sa razvojnim timom franšize iz Velike jabuke je za Nikse u ligaškom delu pisao 29 utakmica i imao prosek od 1,7 poena, dok je u plej-of sedam puta ulazio u igru i beležio prosečno 2,9 poena. Deluje da bi i za njega bilo najbolje da napusti Njujorčane i sreću potraži na nekom drugom mestu, a Niksima omogući da zadrži igrače na čijem se ostanku uveliko radi.