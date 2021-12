Dominacija duga 15 mečeva: Holins pokrenuo Zvezdu, Kalinić presudio, 12 trojki za devetu recku

Dvonedeljni predah od Jadranske lige dao je košarkašima Crvene zvezde toliko potrebnu injekciju energije koja je momentalno odrazila i na rezultate. Posle sigurne igre u Sankt Peterburgu i pobede nad Zenitom, branilac titule ostvario je devetu ABA pobedu za ostanak na vrhu tabele, sedmu uzastopnu posle onog nezgodnog gostovanja u Laktašima sredinom oktobra. Od tada pred Zvezdom padali su Cedevita Olimpija, Mornar, Mega, Zadar, Partizan, Studentski centar i večeras Cibona - 86:72 (15:17, 25:14, 23:23, 23:18).

Zvezda je susret završila sa 12 trojki iz 27 pokušaja za 44,4 odsto uspešnosti. Prva figura utakmice bio je Nikola Kalinić. Srpski reprezentativac bio je nerešiva enigma za odbranu Cibone i individualnim kvalitetom pravio je veliku razliku na parketu u oba smera. Kada je ostavio nadglašavanje sa sudijama po strani, Kalinić je bio presudni faktor utakmice i ujedno najefikasniji u Zvezdi sa 15 poena. Dopisao je još po tri uhvaćene i ukradene lopte, te dva skoka. Ostin Holins je u poslednje vreme značajno popravio napadački učinak, što se i te kako primećuje u igri. Kada pronađe svoju zonu komfora, Zvezdin Amerikanac može sve i to je njegov najveći kvalitet. Večeras je pobedi doprineo sa 13 poena (3/5 za tri), te po dve uhvaćene i podeljene lopte. Dvocifren su bili još Nikola Ivanović, koji je iza sebe ostavio izvrtanje skočnog zgloba na poslednjem treningu pred Zenit, sa 15 poena i pet asistencija, te Ognjen Dobrić sa 12 poena. Svi oni imali su bar po dve trojke, baš kao i Nejt Volters koji je dopisao osam, dok su Dejan Davidovac i Luka Mitrović ubacili po sedam poena. Kod Cibone 16 poena imao je Roko Prkačin uz četiri skoka. Amar Gegić je dodao 13 poena uz šest skokova i pet asistencija, a Lovro Gnjidić je na isti broj razigravanja ubacio i 10 poena.

Marko Simonović je i ovog puta u civilu posmatrao događaje sa terena, baš kao i Eron Vajt koji je prošlog petka dobio prve takmičarske minute u sezoni posle oporavka od preloma podlaktice. Ali, Crvena zvezda imala je sasvim dovoljno kvaliteta u rotaciji da bez većih problema nadigra Cibonu.

Roko Prkačin i Majk Cirbes (©ABA LIGA – Dragana Stjepanović)

Za tim sa Malog Kalemegdana dueli sa Cibonom postali su stvar rutine. Jeste se mlada ekipa Vladimira Jovanovića hrabro suprotstavila jedinom regionalnom evroligašu, ali nije ima snage za više od četvrtinu i po ravnopravne borbe i kasnije solidno izdanje u kojem nije dozvoljavala favorizovanom rivalu da susret pretvori u pitanje konačne razlike. Kada su se opteretili ličnim greškama - do poluvremena petorica (Mustapić, Prkačin, Gegić, Gnjidić, Branković) imali po dve, a Radovčić tri - gostima iz Zagreba počeo je da pada ritam, dok je domaćin tek počeo da dodaje gas što je dovelo do 15. uzastopne pobede u međusobnim okršajima, osme i Beogradu. Za to vreme Cibona je samo jednom (pre četiri godine u Domu Dražena Petrovića) dozvolila da konačna razlika bude jednocifrena, tako da Jovanovićevom sastavu teško da može nešto da se zameri.

Gosti su od starta ušli sa idejom da agresivnim pristupom i "seckanjem" igre natera protivnika na teže šuteve i smanjeni izbor situacija. I takav pristup davao je rezultate skoro četvrtinu i po. Zvezda je prvu deonicu završila sa samo 15 ubačenih i zaostatkom od dva poena, Cibona je držala prednost u svojim rukama zahvaljujući tome što je terala crveno-bele da "zasluže" poene, što je dovelo prvo do lošeg izbora šuta, onda i nekih promašaja iz neposredne blizine koša. Napad Cibone funkcionisao pre svega zahvaljujući supertalentovanom Prkačinu koji je do poluvremena skupio 12 poena, potom i Gnjidiću. No, to nije moglo da bude dugotrajno rešenje jer je teret faulova počeo da sustiže Cibose. Kada su Prkačinu i Gnjidiću zatvoreni putevi do koša, hrvatski sastav počeo je da gubi konce jer ostatak ekipe nije adekvatno doprinosio u napadu. Tako su gosti poluvreme završili sa samo jednim pogotkom za tri iz devet pokušaja, a praktično sve što su pogodili iz igre bilo je u zoni "reketa".

Kada je prevazišla uvodnu krizu i pronašla ritam u napadu, Crvena zvezda je brzo preuzela apsolutnu kontrolu utakmice. Holins je bio taj koji je kalibrirao Zvezdu na protivničkoj polovini sa sedam poena u drugoj četvrtini. Atraktivnim zakucavanjem na Ivanovićev promašaj za tri podigao je publiku na noge, da bi trojkom tačno na polovini drugog kvartala doneo i prvu dvocifrenu prednost. Dao je veliki doprinos i realizaciji odbrambenih zadataka zbog čega je pri izlasku iz igre nagrađen aplauzima. Kada je Holins obavio svoje, Kalinić, Volters i Davidovac dali su apsolutnu rezultatsku prevagu. Posle 19:21 na nešto manje od osam minuta do velikog odmora, Zvezda je serijom 14:0 za tri minuta otišla na komotnih 33:21, što je utakmici dalo potpuno drugačiji ton. Gostima se napadački prostor neprestano umanjivao i poeni su dolazili uglavnom posle izvedenih slobodnih bacanja, ali ni to ih nije obeshrabrilo.

Ostin Holins (©MN Press)

Poslednji ozbiljan nalet Cibona je imala na startu drugog poluvremena koje je Holins otvorio novom trojkom, da bi potom Gnjidić uzvratio istom merom. Kuzmićeva četiri uzastopna promašaja sa penala kao da su paralisali Zvezdin napad, pa su Gegić i Majcunić gratis slobodnim bacanjem zbog tehničke greške klupi domaćina, te trojkom iz sledećeg napada doveli Cibonu na samo tri poena zaostatka. Kalinićeve dve trojke u kratkom razmaku spustile su Cibonu na zemlju i razlika je opet počela da se vrti oko dvocifrene granice. Što je u nastavku dovelo do nove rutinske pobede, što je stručnom štabu dalo mogućnost da malo rastereti nosioce igre i rasporedi uloge, tako da niko ne probije granicu od 22 minuta.

Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počeo je minutom ćutanja kako bi se odala pošta preminulom srpskom reprezentativcu i nekadašnjem prvotimcu Crvene zvezde Stevanu Jelovcu... Zanimljivo, iz prvog reda meč je gledao Stefan Jović koji i dalje nema angažman posle teške povrede koju je doživeo u predolimpijskim kvalifikacijama. Publika ga je nagradila aplauzima.

Posle ove pobede Zvezdi sledi meč protiv Olimpijakosa u četvrtak, pa gostovanje Krki dva dana kasnije.

ABA LIGA - 10. KOLO

CRVENA ZVEZDA - CIBONA 86:72

(15:17, 25:14, 23:23, 23:18)

Dvorana: "Aleksandar Nikolić"

Sudije: Damir Javor, Sašo Petek, Dragan Porobić

CRVENA ZVEZDA: Lazarević, Volters 8, Davidovac 7, Mitrović 7, Lazić 2, Kalinić 15, Dobrić 12, Holins 13, Ivanović 15 (6as), Marković 3, Kuzmić 4, Cirbes. Trener: Dejan Radonjić.

CIBONA: Popić, Radovčić 3, Vranković 4, Mustapić 3, Prkačin 16, Gegić 13 (7sk), Majcunić 6, Gnjidić 10, Branković 7, Drežnjak, Rivers 10, Nakić. Trener: Vladimir Jovanović.

ABA LIGA - 10. KOLO

Petak

Split - Borac 66:88

/Perković 13 - Pecarski 26/

Subota

Mornar - Mega Mozzart 79:75

/Gordić 14 - Matković 16/

Igokea - Partizan 68:70

/Voler, Stivens 18 - Smailagić 15/

FMP - Krka 87:76

/Tasić 14 - Gibs 24/

Nedelja

Cedevita Olimpija - Zadar 73:74

/Ogast 14 - Karter 19/

Budućnost - Studentski centar 78:70

/Kobs 22 - Kamenjaš 14/

Ponedeljak

Crvena zvezda - Cibona