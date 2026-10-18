Dominacija Valančijunasa, Sterling takođe odličan

I realno, nije da to nismo očekivali. Nema ko da parira Žalgirisu u Litvaniji, posebno kada Jonas Valančijunas igrao onako kao što je danas. Legenda litvanske košarke imala je 21 poen na 8/11 iz igre za samo 17 minuta na parketu. Pratio ga je bivši igrač Partizan Mozzart Beta, Sterling Braun, koji je dao 17 poena, dok je Edgaras Ulanovas stao na 11.

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Na drugoj strani istakli su se Džejms Blekmon i Donovan Džekson sa po 15 poena, a Benas Griciunas je doprineo sa 11.

Glavno pitanje za Žalgiris jeste kako da Valančijunas ovakvu partiju prenese na Evroligu. Mnogi su ga videli kao silu, bez obzira što se znalo da neće igrati preko 20 minuta. Zasad to centar sa enormnim NBA iskustvom nije pokazao, ali možda se još samo zagreva.

Videćemo u sledećoj utakmici, kada će Žalgiris dočekati Asvel iz Vilerbana.