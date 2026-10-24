Dončić izgubio11 lopti, ali slavio protiv Klipersa; umalo tuča zbog Kupera Flega
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 08:11
Los Anđeles bolji u gradskom derbiju; nemile scene u Indijani
Gradski derbi između Los Anđeles Lejkersa i Klipersa pripao je domaćinima, koji su slavili - 125:117.
Sjajnu košarkašku predstavu mogli smo da gledamo u Kripto areni, a Lejkersi na najbolji mogući način odgovaraju na težak raspored na početku sezone. Ono što je najvažnije za popularne Jezeraše jeste da oni mogu da pobeđuju i onda kada Luka Dončić ne igra najbolje.
Izabrane vesti
Slovenački reprezentativac jeste završio okršaj sa gradskim rivalom kao drugi najbolji strelac svoje ekipe sa 23 poena, ali šut iz igre 8/21 svakako nije nešto čime može da se pohvali. Takođe, ono što je interesantno jeste da je Dončić u okršaju sa Klipersima završio na "negativnom" dabl-dabl učinku, jer je izgubio čak 11 lopti.
Ovo nije nešto što je svojstveno za igru beka Lejkersa i ostaće mu upisano kao najveći broj izgubljenih poseda u karijeri. Ipak, Dončić je neko ko čini sjajan tandem sa Ostinom Rivsom, što se ove večeri još jednom pokazalo kao tačno. Iako se Slovenac u nekim momentima mučio da dođe do poena, Rivs je bio taj koji je vukao napad Lejkersa. Sjajni organizator igre ne samo da je pogađao u kriznim situacijama i meč završio kao najefikasniji na obe strane sa 28 poena, već je bio i odličan u nameri da razigra saigrače, pa je tako dodao i devet asistencija.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Klipersima je pripala prva četvrtina. Bio je to period meča u kojem su se gosti daleko bolje snašli i posle kojeg su vodili sa dva poseda prednosti. Međutim, vrlo brzo su Lejkersi preuzeli konce ove utakmice u svoje ruke. Već na poluvremenu vladao je egal, dok su Rivs i saigrači zaigrali odlično na oba karaj parketa, pogotovo u napadu i u trećem kvartalu se odvojili na najvećih plus 14. Bila je ovo razlika koju su domaćini uspeli da očuvaju pojedinim defanzivnim posedima i koševima kada je bilo važno da ostanu na bezbednoj distanci u odnosu na rivala. Na kraju su Lejkersi zadržali prednost i stigli do drugog trijumfa na početku sezone.
Od ostalih događaja ove večeri svakako treba izdvojiti ono što se dešavalo na utakmici između Indijane i Dalasa. Meveriksi su slavili na gostovanju - 105:121, a svakako da će sve ostati u senci incidenta koji se dogodio na kraju prvog poluvremena.
Naime, najveća mlada zvezda američke košarke - Kuper Fleg, krenuo je na zakucavanje. Usledio je prilično grub faul s leđa Arona Nesmita i scene koje sigurno niko ne želi na košarkaškim terenima.
Mladi as Dalsa ostao je da leži, držeći se za rame i sa bolnom grimasom na licu. Član Dlasa Nađi Maršal želeo je da se razračuna zbog oštrog faula nad Flegom, te se zaleteo na Nesmita. Stvari su se dodatno uzburkale i u jednom momentu je delovalo da sve vrlo lako može da eskalira u ozbiljan fizički sukob.
Srećom, u ovoj gužvi bilo je i pribranih koji su uticali na to da se strasti smire i da se prilično tenzična atmosfera smiri. Epilog je bio takav da je Fleg morao da napusti igru u koju se više nije vraćao. Ostaje da se vidi da li je to bilo zbog predostrožnosti ili se zaista radi o povredi koja zahteva oporavak.
NBA, PETAK NA SUBOTU
Boston - Njujork 107:103
/Tejtum 36 - Tauns 22/
Šarlot - Atlanta 81:128
/Džonson 19 - Rid 17/
Indijana - Dalas 105:121
/Sijakam 23 - Irving 24/
Orlando - Minesota 93:115
/Karter 20 - Mekdenijels 15/
Vašington - Toronto 102:112
/Barns 28 - Jang 22/
Majami - Detroit 111:128
/Adetokunbo 36 - Kolins 23/
San Antonio - Hjuston 110:114
/Šengun 29 - Vembanjama 25/
Juta - Nju Orleans 120:119
/Džekson 24 - Vilijamson 23/
Sakramento - Portland 120:128
/Akuf 33 - Avdija 26/
Golden Stejt - Memfis 108:111
/Kari 24 - Džerom 28/
LA Lejkers - LA Klipers 125:117
/Rivs 28 - Garland 26/