Dončić izgubio11 lopti, ali slavio protiv Klipersa; umalo tuča zbog Kupera Flega

Slovenački reprezentativac jeste završio okršaj sa gradskim rivalom kao drugi najbolji strelac svoje ekipe sa 23 poena, ali šut iz igre 8/21 svakako nije nešto čime može da se pohvali. Takođe, ono što je interesantno jeste da je Dončić u okršaju sa Klipersima završio na "negativnom" dabl-dabl učinku, jer je izgubio čak 11 lopti.

Ovo nije nešto što je svojstveno za igru beka Lejkersa i ostaće mu upisano kao najveći broj izgubljenih poseda u karijeri. Ipak, Dončić je neko ko čini sjajan tandem sa Ostinom Rivsom, što se ove večeri još jednom pokazalo kao tačno. Iako se Slovenac u nekim momentima mučio da dođe do poena, Rivs je bio taj koji je vukao napad Lejkersa. Sjajni organizator igre ne samo da je pogađao u kriznim situacijama i meč završio kao najefikasniji na obe strane sa 28 poena, već je bio i odličan u nameri da razigra saigrače, pa je tako dodao i devet asistencija.

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Klipersima je pripala prva četvrtina. Bio je to period meča u kojem su se gosti daleko bolje snašli i posle kojeg su vodili sa dva poseda prednosti. Međutim, vrlo brzo su Lejkersi preuzeli konce ove utakmice u svoje ruke. Već na poluvremenu vladao je egal, dok su Rivs i saigrači zaigrali odlično na oba karaj parketa, pogotovo u napadu i u trećem kvartalu se odvojili na najvećih plus 14. Bila je ovo razlika koju su domaćini uspeli da očuvaju pojedinim defanzivnim posedima i koševima kada je bilo važno da ostanu na bezbednoj distanci u odnosu na rivala. Na kraju su Lejkersi zadržali prednost i stigli do drugog trijumfa na početku sezone.

Od ostalih događaja ove večeri svakako treba izdvojiti ono što se dešavalo na utakmici između Indijane i Dalasa. Meveriksi su slavili na gostovanju - 105:121, a svakako da će sve ostati u senci incidenta koji se dogodio na kraju prvog poluvremena.