Medžik Džonson bio je i ostao jedan od najvećih košarkaša koji su se šepurili NBA ligom. Kada osvojite pet šampionskih prstenova i dobijete zvanje trostrukog MVP-a finala, jasno je da vam je košarka u malom prstu i da vaše reči imaju težinu.

Medžik je gostovao u emisiji ESPN First Take, tok šouu renomiranog medija i pričao o Lejkersima sa akcentom na Entonija Dejvisa I Luku Dončića. Na pitanje novinara Maksa Kelermana šta misli o mogućnosti da Dončić u budućnosti bude zamena za Lebrona Džejmsa u Stejpls Centru, legendarni plejmejker je odgovorio:“Da, to je to. Luka u Lejkersima… to mi se mnogo dopada”,

Bivši predsednik košarkaških operacija jedne od najvećih franšiza NBA lige je nedvosmisleno nagovestio šta misli o slovenačkom reprezentativcu. Kada neko poput Medžika veruje da možete na pleća da preuzmete sve ono što na terenu radi Lebron, a opus je ogroman, budite sigurni da ste na pravom putu. Dileme doduše nije bilo, jer je Luka blistao i obarao rekorde u plej-ofu sa Meveriksima.

Međutim, nekadšnji košarkaš Real Madrida u redovima Lejkersa jeste san koji neće u skorije vreme preći u javu. Dončić ima još dve godine ruki ugovora sa Dalasom, koji ima mogućnost da ga produži na još četiri godine. Samim tim, teško da će Luka bilo gde van Amerikan erlajns centra pre 2026. godine.

Prethodnih 48 sati sve je u znaku 17. šampionskog naslova Lejkesa, ali nema sumnje da je ekipu sa krajnjeg zapada kontinenta pomalo unespokojila izjava Entonija Dejvisa. Obrva je upalio alarme rekavši da nije stoprocentno ubeđen da će i u predstojećoj sezoni nositi žuti dres.

Medžik veruje da će 27-godišnji centar ipak igrati u tandemu sa Lebronom i u narednoj takmičarskoj godini.

“Mislim da mogu da ponove uspeh. Dejvis neće želeti da ode negde gde neće imati Lebrona Džejmsa pored sebe. Oni se međusobno dopunjuju“, reako je Medžik i nastavio: “Uprava samo treba da ubdei Dejvisa da će on biti gazda kada se Džemjs povuče. Da mu stavi do znanja da je to njegov tim i da mu ukaže poverenje da sa Lejkersima uzme još nekih pet, šest titula“, objasnio je Džonson.