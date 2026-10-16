Dončićev i Nelsonov projekat izabrao stranu: Želimo da igramo NBA Evropu
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 11:10
Suvlasnik kluba Doni Nelson na konferenciji za medije jasno istakao koje su ambicije
Dugo se pričalo o tome da su oba rimska kluba zainteresovana za učešće u Evroligi, ali deluje da je Roma SPQR sve dalje od tog puta.
Iako je klub na čijem su čelu Doni Nelson i Luka Dončić član Evrokupa, izjave koje dopiru od nekadašnjeg funkcionera Dalas Meveriksa gotovo po otvoreno nagoveštavaju da je Roma SPQR praktično već izabrala stranu.
Izabrane vesti
Jedan dvojice vodećih ljudi kluba iz glavnog grada Italije je na konferenciji za medije jasno stavio do znanja gde želi da vidi Romu SPQR u narednom periodu.
"Želimo da igramo u NBA Evropi, ali ako ne uspemo, nećemo pobeći", rekao je Nelson.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Nelson je dogovorio je i na pitanje koje su šanse za uspeh NBA Evrope.
"Ne znamo, aktivno razgovaramo o tome. Znamo malo više od vas (novinara), ali ne mnogo. Pregovori su isti u bilo kojoj oblasti. Mogu izgledati da su veoma teški, a onda sve odjednom može da se promeni".
Međutim, daleko da je NBA Evropa jedini cilj. Klub i te kako ima šampionske ambicije.
"Nismo ovde došli na nedelju dana. Želimo da neko za 100 godina bude u mogućnosti da se osvrne i vidi šta je urađeno. Naša obaveza je da vratimo titulu u Rim. Želimo da osvojimo šampionat".
Upitan je Nelson i za odnose sa najvećim sportskim kolektivom u Večnom gradu, a to je fudbalski klub Roma. Pričao je i o potpisu Nika Maniona.
"Nazovimo to da međusobno pričamo. Rajan Fridkin je prijatelj, tako da smo otvoreni za razgovore. Manionov potpis je takođe bila naša poruka da je dovođenje igrača rimskog porekla pravac u kojem želimo da idemo", rekao je jedan od vodećih ljudi Rome SPQR.