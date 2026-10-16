Dončićev i Nelsonov projekat izabrao stranu: Želimo da igramo NBA Evropu

Dugo se pričalo o tome da su oba rimska kluba zainteresovana za učešće u Evroligi, ali deluje da je Roma SPQR sve dalje od tog puta.

Iako je klub na čijem su čelu Doni Nelson i Luka Dončić član Evrokupa, izjave koje dopiru od nekadašnjeg funkcionera Dalas Meveriksa gotovo po otvoreno nagoveštavaju da je Roma SPQR praktično već izabrala stranu.