Dončićev posao leta zgromio Karaičićev Balkan, pa poručio: Biće sjajno ako NBA dođe u Evropu

Nastavio je Kanađanin o neobaveznim temama. "Ovde jedem samo picu i testeninu, ne u Sjedinjenim Državama ili Kanadi. Bio sam u Italiji za medeni mesec. Obišao sam Firencu, Sijenu, Napulj i Amalfi. Tada nisam bio u Rimu, ali jesam na nekoliko dana pre tri godine".

Nije standardna praksa da se neko predstavi javnosti tek posle debija, ali je već sada jasno da je Kanađanin ogromno pojačanje, a sada je objasnio zbog čega je izabrao rimski klub. "Ovo je sjajna prilika u neverovatnom klubu i gradu. Pre svega, ovo je prilika za mene i moju porodicu koja voli Italiju i Evropu. Zaista sam oduševljen što sam ovde. Tokom moje košarkaške karijere upoznao sam mnogo Italijana, uključujući Datomea i Fontekija. Volim Italiju, to je prelepa zemlja, sa neverovatnom hranom i fantastičnim ljudima", rekao je Olinik.

Centar je upitan kako mu se svidela atmosfera, da li se razlikuje od NBA, a pričao je i o timu.

"Slično je. Bila je sjajna energija, stil je malo drugačiji, ali su navijači strastveni, a to su uslovi u kojima igrači žele da igraju. Tim je dobar, ima mnogo mladih i veoma talentovanih igrača koji će učiti i napredovati kako sezona bude odmicala".

Istakao je Olinik da se zasitio NBA lige i istakao da dolazak NBA Evrope nema veze sa njegovom odlukom.

"Igrao sam 13 godina u NBA ligi i bilo je vreme da napravim mesto za mlade igrače. Ovo je bilo pravo vreme da dođem ovde. Kada se ukazala prilika da dođemo u Rim, mislim da je sve savršeno. Očigledno je, da ako se NBA Evropa desi, to biti nešto neverovatno, ali to nije razlog zašto sam ovde. Sada smo fokusirani na italijansko prvenstvo i Evrokup. Želimo da damo sve od sebe i pobedimo u što više utakmica", rekao je Olinik, čije dolazak definitivno jedan od najvećih tokom ovog leta.