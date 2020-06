Drama kao da je za titulu: Fran Guera sa penala poništio Dejvisovu minijaturu i uzeo meru Barsi (VIDEO)

I pre poslednjeg kola ligaškog dela znalo se da će Barselona sa vrha u polufinale ACB lige i da će je tamo čekati Baskonija. Zato je Svetislav Pešić i bio ideje da Nikola Mirotić odmori, a da minutaža ostalih igrača u rotaciji bude ravnomerno raspoređena.

To, ipak, nije umanjilo dramu viđenu u susretu sa ekipom Tenerifa, jer je na parketu La Fontete izgledalo kao da se već sada odvija šampionski rasplet! Iako je na tri i po sekunde pre isteka vremena Brendon Dejvis uz minijaturu i faul-koš doveo Barselonu na prag petog trijumfa i perfektnog učinka Fran Guera je sa penala poništio sve to i doveo klub sa egzotičnog ostrva do lepe, utešne pobede – 87:86.

Zanimljivo, faul nad Guerom skrivio je upravo Dejvis bukvalno tik pre nego što se oglasila sirena za kraj meča. Ali, Guera je imao vremena da mirno izvede dva penala i na lep način se oprosti od sezone u kojoj je sastav Tenerifa bio prijatno iznenađenje...

Zaslužio je tim Čusa Vidorete da se okiti pobedom nad prvim favoritom za titulu. Da Barseloni nije baš preterano bilo do trošenja energije i igre generalno videlo se još u prvom poluvremenu, kada su Tenerife imale čak 15 poena prednosti (47:32). Nije se to nimalo dopalo Svetislavu Pešiću, bez obzira na izostanak takmičarskog značaja, ali želeo je od svojih igrača da vidi ozbiljnost. Toga, bar u prvom delu meča nije bilo.

U nastavku su se stvari promenile. Samo u trećem kvartalu Barsa je uspela da nadoknadi kompletan minus i čak nakratko povede sa 61:59, ali pre svega zato što je zategla odbranu kao strunu. Protivnik je uspeo da ubaci svega 14 poena za četvrtinu, što je bar trenutno najavljivalo da bi Barsa mogla do petog trijumfa. Ali, nije bilo tako... Drama poslednje četvrtine je baš dugo trajala. Tenerife su povele sa osam poena razlike (77:69), da bi Barsa sve to istopila i opet stigla do vođstva, a onda se isto menjalo kao na klackalici, sve dok Dejvis i Guera nisu odigrali ključne uloge za konačni rasplet.

Lau Konate je u pobedničkom timu imao 18 poena, uz pet uhvaćenih i tri podeljene lopte, dok je Guera skupio 16 poena, šest skokova i tri asistencije. Na drugoj strani Dejvis je blistao sa 20 poena i 11 skokova, a Kajl Kjurik dopisao je 16 poena.

???? A una mano y sin que el balón toque el suelo

PRECIOSA asistencia de @n_zeis2 #LigaEndesa

???? En directo por @vamos pic.twitter.com/Wq94cQnF0e — Liga Endesa (@ACBCOM) June 25, 2020

Niko u ovom trenutku ne zna da li će Rafa Martinez nastaviti karijeru, ali ono što je posle današnjeg meča sa Unikahom jasno je da španski veteran svakako neće više igrati za Ljude u crnom. Unikaha je pokvarila Martinezov oproštaj od Bilbaa pošto je slavila rezultatom 78:65, mada se može reći i da se tim iz Malage trijumfalno oprostio od ove čudne sezone...

Martinez je u svojoj poslednjoj utakmici za Bilbao odigrao gotovo 22 minuta i skupio devet poena, uz dve asistencije i jedan skok, a pošto je sirena označila kraj svi igrači na parketu ispratili su ga uz aplauz...

Prilično zanimljiv meč odigrali su Unikaha i Bilbao, s obzirom da nije imao nikakav uticaj na konačni plasman na tabeli ili u polufinale, pošto je još od ranije bilo poznato da će Baskonija sa drugog mesta u nastavak takmičenja. Ekipa Duška Ivanovića je nešto ranije poražena od Huventuda s minimalnih 74:76.

???? La ¿última? canasta de Rafa Martínez en la #LigaEndesa pic.twitter.com/sVzce9dXcO — Liga Endesa (@ACBCOM) June 25, 2020

Bilbao se dobro držao celo prvo poluvreme, iako je Unikaha uglavnom držala vođstvo u svojim rukama, ali kada se zahuktala igra u nastavku izabranici Luisa Kazimira samo su podigli ritam za stepen više i stekli sigurnu, dvocifrenu prednost koju Bilbao do kraja nikako nije uspeo da spusti.

U pobedničkom sastavu nije bilo Marka Simonovića, a najefikasniji bio je Džoš Adams sa 19 poena, dok je Dario Brizuela ubacio 16 poena. Na drugoj strani Žonatan Ruselj imao je 14 poena i sedam asistencija, dok je Ondrej Balvin dopisao po 11 poena i skokova.

ACB LIGA – 5. kolo

Grupa A

Huventud – Baskonija 76:74

/Kanter 18 – Polonara 18/

Unikaha – Bilbao 78:65

/Adams 19 – Bilbao 14/

Barselona – Tenerife 86:87

/Dejvis 20 - Konate 16/

