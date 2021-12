Drama u Kazanju, Hezonja pogodio "stativu": Olimpijakos zauzdao razjareni Uniks, briljirao Vezenkov

Sjajan meč u Kazanju i na kraju pobeda Olimpijakosa. Četa Jorgosa Barcokasa igra fantastično ove sezone, a to je potvrdila i večeras. Izašla je na megdan ekipi koja je vezala četiri trijumfa u elitnom takmičenju, sastavu koji je razmontirao Olimpiju Milano i upisao jedan od najubedljivijih trijumfa nad Crvenom zvezdom u Pioniru i nije ustuknula. Vodila se velika borba u Uniksovoj dvorani, ali je gost posle 45 minuta košarke zasluženo odneo ceo plen - 87:84.

Igralo se u serijama od starta. Bolje je Uniks otvorio meč, stekao u ranoj fazi sedam poena prednosti, ali je to Olimpijakos uspeo da nadoknadi za par minuta. Drugi kvartal je pripao gostima, koji takođe nisu uspeli da se odlepe (maksimalna prednost sedam poena).

Dvocifrena razlika bila je pojam, a u trećem kvartalu je usledio odgovor Perasovićeve ekipe, koja je na poslednju pauzu otišla sa tri poena prednosti. Kako se i moglo očekivati, naredni period je pripao sastavu iz Pireja. Vodila se borba do poslednjeg atoma snage, Ajzea Kenan je trojkom na minut do kraja poravnao rezultat, potom je Mustafa Fal uspeo da pogodi za dva, iako je Olimpijakos prilikom čeonog auta imao samo 1,6 sekundi za realizaciju. Nije ni to bilo dovoljno, Tonje Džekiri je posle ofanzivnog skoka na 12 sekundi do kraja poravnao, da bi potom Tajler Dorsi promašio težak šut za tri poena u poslednjim trenucima regularnog dela.

Otišlo se u produžetak, u kojem su gosti od starta uspostavili kontrolu. Odbijao je Uniks da se preda, ponovo je Kenan pogodio važnu trojku na 20 sekundi do kraja. Kostas Slukas potom odlazi na liniju za slobodna bacanja, šest sekundi do isteka vremena. Bio je iskusni bek polovičan, pa je Uniks imao priliku da trojkom izbori dodatnih pet minuta. Hezonja je šutirao sa zvukom sirene, ali je lopta odsela na obruču.

Olimpijakos je imao kontrolu skoka (39:31), čak 10 asistencija više (26:16) i dve ukradene lopte više, pa je uspeo da slavi iako je za tri šutirao sa samo 24,3 odsto uspešnosti (9/37).

Blistao je Saša Vezenkov i istakao ozbiljnu kandidaturu za priznanje MVP-a kola. Ubacio je 22 poena uz četiri promašaja iz igre, imao i sedam skokova, pet ukradenih lopti i tri asistencije - sve to za indeks 36.

Ispratili su ga Kostas Slukas sa 12 poena i osam asistencija, kao i Mustafa Fal i Janulis Larencakis sa po 10 poena i šest uhvaćenih lopti.

Kod Uniksa Lorenzo Braun najefikasniji sa 21 poenom, dok je pola koša manje postigao Ajzea Kenan. Sa po 11 poena su meč završili Džon Braun i Mario Hezonja (7sk).

EVROLIGA – 13. kolo

Četvrtak:

CSKA Moskva – Panatinaikos 97:77

/Šved 17 - Vajt 19/

Fenerbahče – Monako 96:86

/Veseli 20 – Džejms 31/

Žalgiris – Baskonija 72:68

/Lekavičijus 13 – Inoh 13/

Bajern Minhen – Asvel 73:65

/Rubit 19, Lučić 18 - Okobo 14/

Real Madrid - Makabi Tel Aviv 72:70

/Ertel 15 - Evans 10/

Petak:

Uniks - Olimpijakos 87:84 (77:77)

/Braun 21 - Vezenkov 22/

Efes - Barselona U TOKU

Zenit - Crvena zvezda U TOKU

