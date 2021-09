Drama u Minhenu i poraz Trinkijerijevog Bajerna, Jaramaz dvocifren na debiju u Bundesligi (VIDEO)

Posle tesnog poraza Albe od Bona, na premijeri nove sezone, neprijatno je na startu iznenadio i drugi predstavnik nemačke košarke u Evroligi - minhenski Bajern. Posle velike borbe i 45 minuta košarke, pobedu je u Bavarskoj odnela ekipa Ulma - 86:83.

Ušla je ekipa bivšeg trenera Partizana u meč sa brojnim kadrovskim problemima. Naspram sebe imala je motivisanu ekipu Jake Lakoviča, koja godinama unazad važi za jednu od boljih u Bundesligi. Ipak, Bajern je bio veliki favorit u svojoj dvorani, ali to nije uspeo da opravda na terenu.

Bez kapitena Nihada Đedovića, reprezentativca Srbije Vladimira Lučića, iskusnog hrvatskog centra Leona Radoševića, veterana Otela Hantera i bivšeg plejmejkera Crvene zvezde Korija Voldena Bajern je izgubio kontrolu skoka (41:30 u korist Ulma), i imao čak devet asistencija manje od rivala. Izostala je kvalitetnija organizacija igre na protivničkoj polovini, ali ni odbrana nije bila na visini zadatka. To je četa Jake Lakoviča iskoristili da na najbolji mogući način otpočne sezonu - trijumfom na najtežem gostovanju u ligi.

Pobednički sastav je sa 27 poena i 14 asistencija predvodio sjajni Semaž Kriston. Bivši NBA igrač i svojevremeno član Baskonije zadavao je ogromne glavobolje favorizovanom protivniku i na kraju sa indeksom 31 bio najzaslužniji za veliku pobedu Ulma. Ispratio ga je još jedan igrač sa NBA pedigreom - snažni Kristijano Felisio. Brazilac je susret okončao sa 18 poena i sedam uhvaćenih lopti. Džastin Sajmon je dodao 11 poena, dok je bivši košarkaš Budućnosti Fedor Žugić brojao do devet. Džerona Blosomgejma nije služio šut (osam poena), ali je zato upisao čak 15 skokova.

Kod Bajerna je Darun Hilijard još jednom pokazao da će biti veliko pojačanje, susret je okončao sa 26 poena i sedam skokova, ali je za tri šutirao u čak 14 navrata. Pogodio je samo tri puta. Sa 20 poena ispratio ga je Dešon Tomas, koji je bio perfektan sa distance (4/4 za tri). Ogastin Rubit je dodao 18, dok je dvocifren bio i bivši bek Partizana Ognjen Jaramaz. Srpski košarkaš je na debiju u Bundesligi upisao 10 poena, uz tri uhvaćene lopte.

IZBOR UREDNIKA

Već posle uvodnih 10 minuta je postalo jasno da nas očekuje neizvestan meč. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, a gosti su na prvu pauzu otišli sa tri poena viška. Uzvratio je Bajern, ekspresno stigao do preokreta, da bi serijom 10:2 stigao i do komotnih osam poena prednosti. Sa toliko je otišao i na veliki odmor, ali nije bilo dovoljno.

Stigao je Bajern i do 10 poena suficita u trećem kvartala, ali je Ulm sa dve trojke u poslendjim trenucima perioda zaostatak sveo na svega tri poena. Konačno su gosti sredinom četvrte deonice stigli do preokreta, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost. Bajern je poenima Hilijarda u poslednjim sekundama izborio dodatnih pet minuta. Pogodio je bivši igrač Baskonije i moskovskog CSKA težak šut iz okreta i sa dva poena poravnao rezultat. Na satu su ostale četiri sekunde, koje gosti nisu uspeli da iskoriste da dođu do trijumfa.

U dodatnih pet minuta je drama nastavljena. Bajern je posle trojke Tomasa na tri minuta do kraja stekao i šest poena viška, ali Ulm se nije predavao. Gosti serijom 9:0 stižu do preokreta i pobede.