Drama u Zagrebu, Slovenci sa 43 bacanja srušili Hrvatsku

Iako je tek početak kvalifikacija, žreb je već u prvom kolu ukrstio Hrvatsku i Sloveniju. Obe reprezentacije pristupile su meču kao da je odlučujući, borile se do poslednjeg atoma snage, ali je na kraju iskusnija selekcija Aleksandra Sekulića odnela pobedu - 76:74.

Kako je izgledao meč u Zagrebu, možda najbolje govori podatak da je domaćin napravio 32 prekršaja, gost osam manje. Pritom, nije bilo lakih šuteva, pa je Hrvatska iz igre šutirala sa 39,68 odsto uspešnosti (25/63), Slovenija sa 32,08 (17/53). Gosti su odneli trijumf zahvaljujući slobodnim bacanjima. Izveli su ih čak 43, pogodili 35 (81,4 odsto).

Hrvatska je bolje otvorila meč, povela sa 8:3, ali je usledio odgovor Slovenaca koji do kraja prvog kvartala uspevaju da izjednače. Ipak, puleni Veljka Mršića na prvi odmor odlaze sa tri poena prednosti. Vodio je domaćin sve do same završnice poluvremena, kada Slovenci dolaze do prve prednosti na meču.

Očekivano, vodila se borba za svaki posed u nastavku, gosti su vodili sve do kraja treće četvrtine, kada Hrvatska stiže do preokreta i pola koša prednosti pred poslednjih 10 minuta. Usledila je rezultatska klackalica, u kojoj su se bolje snašli Slovenci koji predvođeni Klemenom Prepeličem stižu do trijumfa.

Upravo je iskusni bek Valensije bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 16 poena (9/10 sa linije penala). Jaka Blažič je bio na skok od dabl-dabla (15 poena), koji je uspeo da ostvari Edo Murić (14p, 10sk). Luka Rupnik ih je ispratio sa 11 poena.

U ekipi Hrvatske 16 poena Filipa Bundovića (7sk), pola koša manje dodao je talentovani Roko Prkačin (5sk), dok je dvocifren sa 11 poena bio i Roko Badžim.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET

Grupa C

Švedska - Finska 72:62

/Hakanson 20 - Salin 12/

Hrvatska - Slovenija 74:76

/Bundović 16 - Prepelič 16/