Drugi poraz šampiona na startu: Tejtum odlučio derbi Istoka
Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 06:48
Prva zvezda Seltiksa brojala je do 36 poena
Nije ovo početak sezone kakav su očekivali Njujojrk Niksi. Aktuelni šampioni NBA lige izgubili su na startu od Filadelfije na svom parketu, a u drugoj rundi pretrpeli su poraz na gostovanju Boston Seltiksima - 107:103.
Naravno, dva uvodna poraza u takmičenju kakvo je NBA liga ne znače ništa, ali sigurno da nije prijatno kada se ovako počne sezone u koju ste ušli kao tim koji brani šampionski prsten. Ipak, treba uzeti u obzir snagu rivala, pogotovo kada je reč o ovoj drugoj utakmici u kojoj su Niksi gostovali to Seltiksima u svojevrsnom derbiju Istočne konferencije.
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Kada je reč o utakmici u TD Gardenu, ona je potpuno zasluženo pripala Seltiksima. Jeste da je Njujork bio skakački bolji, ali su svi drugi parametri bili na strani domaćina. Boston je naterao Nikse na 16 izgubljenih lopti i videlo se pogotovo u momentima u kojima su Seltiksi pravili razliku da su gosti bili iznenađeni agresivnošću momaka u zelenom.
Kao ključna figura u ovom meču mogao bi da se izdvoji Džejson Tejtum. Glavna zvezda Bostona nije bila na prepoznatljivom poenterskom nivou u uvodnom kolu protiv Detroita, ali je zato sada sve nadoknađeno. Tejtum je odigrao na vrhunskom nivou i meč završio sa 36 poena. Međutim, bio je značajan na skoku sa devet uhvaćenih lopti, dok je dodao sedam asistencija i tri ukradene lopte.
Pomoć Tejtumu u rušenju šampiona dali su Pol Džordž i Nemijas Keta. Veteran je bio najbolji u redovima Seltiksa u prvom meču i porazu od Detroita, kada je postigao 38 poena. Ovog puta je stao na 15 poena i sedam skokova, ali su neki od njih bili veoma važni i zaustavili nalet Niksa u poslednjem kvartalu. Gotovo istovetan učinak imao je i portugalski centar, koji je meč završio sa identičnim brojem poena kao Džordž, ali skokom manje u odnosu na njega.
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Kada je reč o Njujorku, imali su gosti određen broj više nego raspoloženih igrača. Dab-dabl učinke ostvarili su Karl Entoni Tauns (22 poena 10 skokova) i O Dži Anunobi (20 poena, 10 skokova i osam asistencija), dok su Majls Mekbrajd i Džajlen Branson stali na 20, odnosno 19 poena.
Ipak, ono što je presudilo jeste završnica trećeg kvartala. U ovom periodu Boston je serijom poena Tejtuma i Kete uspeo da se odlepi na dvocifreni plus. Njujork jeste zaigrao bolje u poslednjih 10 minuta, stigao na poen zaostatka, međutim, Tejtum je pokazao zbog čega je lider ove ekipe, te je odbio nalet šampiona i doneo pobedu najvećoj NBA franšizi.
NBA, PETAK NA SUBOTU
Boston - Njujork 107:103
/Tejtum 36 - Tauns 22/
Šarlot - Atlanta 81:128
/Džonson 19 - Rid 17/
Indijana - Dalas 105:121
/Sijakam 23 - Irving 24/
Orlando - Minesota 93:115
/Karter 20 - Mekdenijels 15/
Vašington - Toronto 102:112
/Barns 28 - Jang 22/
Majami - Detroit 111:128
/Adetokunbo 36 - Kolins 23/
San Antonio - Hjuston 110:114
/Šengun 29 - Vembanjama 25/
Juta - Nju Orleans 120:119
/Džekson 24 - Vilijamson 23/
Sakramento - Portland 120:128
/Akuf 33 - Avdija 26/
Golden Stejt - Memfis
LA Lejkers - LA Klipers