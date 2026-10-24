Drugi poraz šampiona na startu: Tejtum odlučio derbi Istoka

Kada je reč o utakmici u TD Gardenu, ona je potpuno zasluženo pripala Seltiksima. Jeste da je Njujork bio skakački bolji, ali su svi drugi parametri bili na strani domaćina. Boston je naterao Nikse na 16 izgubljenih lopti i videlo se pogotovo u momentima u kojima su Seltiksi pravili razliku da su gosti bili iznenađeni agresivnošću momaka u zelenom.

Kao ključna figura u ovom meču mogao bi da se izdvoji Džejson Tejtum. Glavna zvezda Bostona nije bila na prepoznatljivom poenterskom nivou u uvodnom kolu protiv Detroita, ali je zato sada sve nadoknađeno. Tejtum je odigrao na vrhunskom nivou i meč završio sa 36 poena. Međutim, bio je značajan na skoku sa devet uhvaćenih lopti, dok je dodao sedam asistencija i tri ukradene lopte.

Pomoć Tejtumu u rušenju šampiona dali su Pol Džordž i Nemijas Keta. Veteran je bio najbolji u redovima Seltiksa u prvom meču i porazu od Detroita, kada je postigao 38 poena. Ovog puta je stao na 15 poena i sedam skokova, ali su neki od njih bili veoma važni i zaustavili nalet Niksa u poslednjem kvartalu. Gotovo istovetan učinak imao je i portugalski centar, koji je meč završio sa identičnim brojem poena kao Džordž, ali skokom manje u odnosu na njega.

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Kada je reč o Njujorku, imali su gosti određen broj više nego raspoloženih igrača. Dab-dabl učinke ostvarili su Karl Entoni Tauns (22 poena 10 skokova) i O Dži Anunobi (20 poena, 10 skokova i osam asistencija), dok su Majls Mekbrajd i Džajlen Branson stali na 20, odnosno 19 poena.

Ipak, ono što je presudilo jeste završnica trećeg kvartala. U ovom periodu Boston je serijom poena Tejtuma i Kete uspeo da se odlepi na dvocifreni plus. Njujork jeste zaigrao bolje u poslednjih 10 minuta, stigao na poen zaostatka, međutim, Tejtum je pokazao zbog čega je lider ove ekipe, te je odbio nalet šampiona i doneo pobedu najvećoj NBA franšizi.

NBA, PETAK NA SUBOTU

Boston - Njujork 107:103

/Tejtum 36 - Tauns 22/

Šarlot - Atlanta 81:128

/Džonson 19 - Rid 17/

Indijana - Dalas 105:121

/Sijakam 23 - Irving 24/

Orlando - Minesota 93:115

/Karter 20 - Mekdenijels 15/

Vašington - Toronto 102:112

/Barns 28 - Jang 22/

Majami - Detroit 111:128

/Adetokunbo 36 - Kolins 23/

San Antonio - Hjuston 110:114

/Šengun 29 - Vembanjama 25/

Juta - Nju Orleans 120:119

/Džekson 24 - Vilijamson 23/

Sakramento - Portland 120:128

/Akuf 33 - Avdija 26/

Golden Stejt - Memfis

LA Lejkers - LA Klipers