U okviru 19. kola Evrolige odigrane su dve utakmice u Istanbulu, Anadolu Efes je u Sinan Erdem dvorani nadigrao berlinsku Albu (84:76), dok je Fenerbahče u Ulker Sports areni bio ubedljiv protiv Baskonije (96:76).

Ekipa Ergina Atamana dobro oznojila protiv nemačkog šampiona, koji je bio bolji rival sve do druge polovine treće deonice. U tom periodu Efes je predvođen Vasom Micićem (osam poena u četvrtini) došao do preokreta i velike prednosti, koju je uspeo da zadrži sve do kraja susreta.

Moerman je ključni period otvorio sa dve trojke i najavio preokret, da bi u finišu trećeg kvartala Micić sa dve vezane trojke doneo šest poena prednosti domaćem sastavu. Rešili su košarkaši Efesa treći period rezultatom 26:9 i tako praktično slomili rivala. Prednost ekipe iz Istanbula dostigla je i 16 poena na dva minuta do kraja, opustili su se domaći košarkaši pa je Alba serijom 8:0 uspela da prepolovi zaostatak, ali ne i da ozbiljnije ugrozi pobedu Atamanovih pulena.





#EuroLeague Vasilije Micic harika bir üçüncü çeyrek oynadı!pic.twitter.com/K0jpZhrx4E — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) January 12, 2021

Tri košarkaša istakla su se u pobedničkom sastavu sa po 15 poena, Micić je dodao i osam asistencija, dok je Moerman uhvatio osam skokova, Larkin je imao dva dodavanja za poene manje od srpskog košarkaša. Albu je predvodio Džejson Grejndžer sa 17 poena, 14 je dodao Lamers, dok je 11 ubacio Maodo Lo.

Sa druge strane Istanbula Fenerbahče je odigrao možda i najbolji meč u Evroligi ove sezone. Već u uvodnom periodu su najavili da Baskoniji da se neće lepo provesti, Nando De Kolo je odigrao jednu od najboljih utakmica u dresu turskog sastava.

Prvi kvartal puleni Igora Kokoškova rešili su sa 28:18 u svoju korist, do velikog odmora su uspeli da sačuvaju dvocifrenu razliku. Dodali su gas u trećoj deonici, pa su pred poslednji odmor imali 19 poena viška. Nije se više dovodilo u pitanje ko će slaviti u Ulker Sports areni, ali je konačan rezultat bio itekako bitan. Baskonija je u prvom delu sezone slavila sa 18 razlike kod kuće, pa je Fener jurio priliku i da preskoči šampiona Španije na tabeli. Kada se činilo da će Baskijci uspeti da zadrže bolji rezultat u međusobnim duelima, De Kolo, Gudurić i Braun su vezali osam poena za +23, pa je sastav iz Istanbula upisao četvrtu vezanu pobedu, devetu ove sezone i sada ima prednost u odnosu na ekipu iz Vitorije koja ima isti skor (9-10).





Odličan nastup ekipe Igora Kokoškova, odlično se kretala lopta u napadu Fenerbahčea, imali su puleni srpskog stručnjaka čak 29 asistencija i čini se da su u pravom trenutku krenuli sa dižu formu. Gudurićev dolazak je svakako bio prekretnica, od kako se vratio iz NBA lige Fener je zaigrao bolje i konačno se vidi pravi pečat Kokoškova u Istanbulu.

De Kolo je blistao sa 27 poena, pratili su ga Veseli sa 17 i Lorenco Braun sa 14. Marko Gudurić je upisao devet poena, sedam skokova i šest asistencija, još jedna odlična partija srpskog reprezentativca. Kod Baskonije 15 poena Aleka Pitersa, po 12 su dodali Polonara i Zoran Dragić.

EVROLIGA - 19. KOLO

Utorak

Himki – Barselona 75:87

/Šved 23 – Higins 18/

Efes - Alba 84:76

/Micić, Moerman, Larkin 15 - Grendžer 17/

Fenerbahče - Baskonija 96:76

/De Kolo 27 - Piters 15/

Makabi - Olimpijakos (u toku)

Olimpija - Valensija (u toku)

Sreda

18.00: (1.25) CSKA (17.0) Žalgiris (4.40)

19.30: (1.80) Bajern (14.5) Zenit (2.15)

20.00: (1.45) Panatinaikos (15.0) Asvel (3.05)

21.00: (1.17) Real Madrid (20.0) Crvena zvezda (5.50)

***kvote su podložne promenama