Nije Denver uspeo da pobedi Bruklin. Međutim, taj poraz nije uticao na visoko mišljenje Kevina Durenta o Nikoli Jokiću, prvom kandidatu za MVP nagradu.

"Ne možete da zaustavite nijednog od ovih momaka: Janisa, Dončića, Jokića", rekao je posle meča as Netsa, smeštajući Srbina u najjaču balkansku "diviziju" na NBA tlu.

I sigurno ima onih koji su pomislili da je to izjavio iz kurtoazije. Ali, Durent je odavno upozorio NBA na "opasnost" zvanu Jokić, daleko pre mnogobrojnih zvezda i zvezdica, bivših i aktuelnih, koje su se posebno ove godine, "zakačile" na voz pozitvnih komentara o srpskom reprezentativcu.

"On je drugačiji. Još je mlad. Morate da mu dopustite da se nastavi da se razvija i raste. Ali osećaj za igru tako mladog igrača je drugačiji. Način kako niže pasove, kako razvija kontranapade, šutira trojku, gađa s poludistance... Sada je stvar samo svakodnevne doslednosti, radnih navika i saznanje koliko je teško svako veče voditi tim do pobede. To je nešto kroz šta prolazi svaki mladi igrač, posebno talentovan poput njega. Kad - tad će to shvatiti i biće dugo sila", osvetlali su 2017. godine povremeni Nikolini neverovatni bljeskovi Durentu pogled u budućnost, dok su većina NBA neznalica, ali i pojedini znalci, sumnjičavo vrteli glavom plašeći se da Jokić ne bude poput Džeremija Lina i njemu sličnih koji su "igrali samo jedno leto".

Kada je godinu dana kasnije počela da se probija priča da će od 2019. Jokiću krenuti maksimlan ugovor, tadašnja zvezda Golden Stejta nije imala nikakvu dilemu da je Srbin sve to zaslužio.

"Jokić je ... On je opasan ... Već je blizu 100. tripl-dabla. Možda je drugi u istoriji kada je u pitanju taj učinak centara. Prošle godine ih je imao mnogo. On mora da bude (najbolje) plaćen", rekao ja tada Durent...

Jokić je sve te reči slavnog kolege opravdao, stajući njemu i drugim NBA veličana uz rame. I sam je postao NBA velličina, a uskoro se svi nadamo, sa MVP sjajem...