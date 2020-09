KK Borac rešio je pitanje centra. Naime, postignut je dogovor prema kom je Dušan Miletić pojačao Čačane do kraja sezone.

Da se podsetimo, mladi centar je iz kraljevačke Sloge došao u redove crno – belih, a potom je u dva navrata bio pozajmljen Borcu: prvi put kada je ekipu vodio Jovica Arsić, a drugi lane, kada je tabor Marka Marinovića sigurnim korakom gazio ka ABA ligi.

Na ovaj način ekipa stratega Marinovića je rešila i poziciju koja je bila deficitarna. Talentovani košarkaš rodom iz Kosovske Mitrovice lane se dobro pokazao u dresu Borca. Da situacija bude još povoljnija po Čačane, Miletić je do sada odlično upoznao sistem rada trenera Marinovića, kao i čitavog Borca, tako da nije bilo potrebno mnogo vremena na privikavanje i upoznavanje.

Iako je u Čačku već dugo i trenira sa ekipom, papirologija je nedavno završena.

,,Ugovor je sklopljen na godinu dana, tako da ću u klubu ostati do kraja sezone”, kratko je rekao Dušan Miletić.

Njemu će ovo biti treći mandat u dresu Borca.

,,Dobro poznajem većinu ljudi u klubu, jer ovo će mi biti treća godina u dresu Borca. Moram reći da mi nije bio problem da se naviknem na novu sredinu, osećam se kao kod kuće”.

Mladi košarkaš je minule sezone dao svoj doprinos velikom uspehu kluba.

,,Siguran sam da bi Borac prošle godine ušao u ABA ligu i da nisam došao u klub, jer je tokom čitave sezone pravio dobre rezultate. Reč je o odlično uigranoj ekipi, tako da nikog nije začudilo što je na kraju bio ubedljivo prvi u oba takmičenja”.

Očigledno da Borac svim silama želi da se u premijernoj sezoni u ABA ligi prikaže u najboljem mogućem svetlu, pa je i Miletićev dolazak skopčan sa tom namerom.

,,ABA liga je velika stvar za Čačak, a naročito za klub renomea i tradicije poput Borčeve. Tri godine je Borac pokušavao da uđe u društvo najboljih ekipa na Jadranu i na kraju se trud isplatio. Ostaje žal što je zbog korone prekinuto prošlogodišnje prvenstvo i što nije bilo plej – ofa ABA 2 lige, jer sam ubeđen da bi i tada Borac izborio prelazak u viši rang, samo što bi onda to uradio pred svojim sjajnim navijačima”.

Što se tiče odluke da svoje znanje i košarkaško umeće pokaže pod borčevim znamenjem, Miletić kaže da je Čačak dobra sredina za profesionalni napredak.

,,Mislim da će mi igranje u Borcu i takmičenje u ABA ligi biti dodatni motiv da igram najbolje moguće. ABA liga će ove sezone biti jaka, ekipe su sjajne, neke igraju čak Evroligu i Evrokup, tako da verujem da nam inspiracije neće nedostajati. Za sve nas igranje u ABA ligi biće podstrek više da radimo, napredujemo i da imamo želju za pobedom. Moram reći da je Borac odlična sredina za profesionalni razvoj, bio je to nekad, a tako je i sad”.

Dušan Miletić veruje da Borac može da bude prijatno iznenađenje ovogodišnjeg izdanja ABA takmičenja.

,,Moje mišljenje je da imamo kvalitet da u prvoj sezoni budemo na sredini tabele. Moramo biti stabilan član ABA lige, kako bi pokazali da nismo bez razloga u društvu najboljih. Smatram da imamo dobru hemiju u ekipi, trener Marinović i stručni štab rade odličan posao, tako da verujem da će se sve kockice složiti i da ćemo biti dobro pozicionirani”.

Veliki hendikep za Borac biće ukoliko ne bude dozvoljeno prisustvo publike na mečevima ABA lige, makar u ograničenom obimu, što je gotovo izvesno.

,,Kada ljudi kažu Borac, prvo na šta pomisle jeste sjajna publika u hali kraj Morave. Smatram da Borac, posle Partizana i Crvene zvezde, ima najveću i najbolju publiku u Srbiji. To su navijači pokazali bezbroj puta u svim takmičenjima, gde je hala često bila puna, a atmosfera sjajna. Nadam se da će se situacija sa koronom dodatno smiriti do oktobra, pa da ljudi iz Čačka mogu da prisustvuju utakmicama ABA lige, barem u ograničenom broju. Ako ne bude tako, biće to veliki hendikep za Borac, jer je publika šesti igrač koji daje ogroman doprinos”, završio je Dušan Miletić.

Ekipa Borca, sa Miletićem u timu, ide na megdan “crno – belom” timu. Jasno, reč je o Partizanu, sa kojim će Čačani (subota, 17 časova, Hala sportova ,,Ranko Žeravica“) ukristiti koplja u sklopu priprema za predstojeću ABA sezonu, koja se polako približava.