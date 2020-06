Dva Džokera

Ima Srbija mnogo velikih sportista, ali Novak Đoković i Nikola Jokić svakako spadaju u sam vrh. Na oproštaju Dejana Milojevića od Mege pojavila su se dva velika majstora u svojim sportovima i ulepšali su čitav događaj.

Đoković je ovih dana u Srbiji, vidi se da uživa u događajima u Beogradu, a stigao je i na ovaj pa uz Nikolu Jokića ima priliku da gleda košarkaški duel.

Lepo bi bilo čuti o čemu su ova dva majstora ćaskali. Dok to ne saznamo, pogledajmo fotografije agencije Starsport.

Jako ih je lepo videti. Najbolje od Srbije... Dvojica sportista koji dele nadimak Džoker.

"Dobro se osećam što sam u Srbiji, ovo mi prija i na sportski način. Volim košraku, a Dejan Milojević je jedan od naših najboljih trenera i drago mi je što prisustvujem ovome. Prartim košarku i jako mi je drago što poznate ličnosti slave jednu veliku košarlopšaku ličnost", otkrio je Nole, "Iskoristio sam priliku da porazgovaram sa Nikolom Jokićem kojeg ne viđam često. On je jedan od najboljih na svetu, a jako je mlad i duga karijera je pred njim. Rekao sam mu da me je oduševilo što je ušao u ligu koja ima već poznati stil igre i onda se on pojavio. Sa Milošem koji su potpuno drugačiji. Uneli su evropski šmek. Niokola je sad jedan od najboljih na svetu, pa je me je interesovalo kako mu je tamo, kako se snašao i dobio sam dosta interesantnih odgovora. Pitao sam i Miška Ražnatovića kako skautira tako dobre igrače. Stvarno imresivno, svaka čast. Zvezda i Partizan su institucije, ali Mega je relativno nova i vizija nekoliko ljudi je doprinela velikom uspehu. Svaka čast."

Đoković kao organizator i finasijer turnira Adria Tour koji se u Beogradu igra ovog vikenda, dočekao je danas dva velika asa, Dominika Tim i Aleklsandera Zvereva te odmah iz Mega factory-ja ide u noćni provod sa njima.

"Zverev i Tim su tek stigli. Dimitrov je tu dva dana i sada me čeka večera i da ih malo prošetam Beogradom. Uglavnom će trenirati, ali pokušaćemo da im približimo grad u zemlju i da odu sa najboljim utiscima."