Pre nepune dve sedmice Himki je zvanično obavestio javnost da je jednostrano raskinuo ugovore sa Jonasom Jerebkom i Gregom Monroom, što je podstaklo spekulacije o lošem finansijskom stanju u klubu i još gorim relacijama između igrača i trenera.

Da se iza kulisa zaista nešto čudno događa potvrđuju izjave švedskog reprezentativca i direktora Himkija Pavela Astahova koje se tek delimično preklapaju i unosi dodatnu konfuziju u celu priču.

Jerebko je u razgovoru za švedski Aftonbladet rekao da je od agenta tokom kratkog odmora u domovini dobio poruku da ostane u zemlji jer mu je tadašnji trener Rimas Kurtinaitis poručio da ne mora da se vraća...

“Bilo je jako čudno. Nisam video porodicu više od pet meseci i zato sam u decembru rekao da mi je potrebno vreme da odem kući. Klub mi je dao slobodno. Bio sam spreman da se vratim 4. januara po dogovoru, ali sam dan pre povratka u Rusiju dobio poruku od agenta da ostanem kući. Tada je trener poručio da ne moram da se vraćam“, rekao je Jerebko i dodao:

“Nije mi bilo teško da donesem odluku da ostanem, kada nisam imao kud. Od tada mi klub nije isplatio primanja i desile su se još neke stvari. Nisam navikao na to. To je ona druga strana medalje. Agent će to da reši i iskreno ne brinem mnogo oko toga“.

S druge strane Pavel Astahov je za ruske RIA Novosti izneo svoju verziju, koja za krivca stavlja Jerebka i to zbog kršenja klupskog pravilnika.

“Jerebko je 30. decembra otišao sa teritorije Moskve i Rusije bez dozvole kluba i uprave. Ako neko tvrdi da je imao dozvolu, mora da dostavi važeći dokument koji to potvrđuje. On je otišao bez takve dozvole, a onda se nije vratio 3. januara, pa onda ni 8, 12. i 14. januara. To je bio kraj. Jerebko je otpušten zbog toga što je propustio utakmice i treninge bez valjanog razloga“.

Jerebko je ove sezone odigrao 15 utakmica i imao prosečno 11,5 poena na 56 odsto iz igre, uz 5,5 skokova. Nedugo posle otkaza odlučio je da pomogne švedskoj reprezentaciji u kvalifikacijama za Evrobasket.

