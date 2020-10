Narod često voli da kaže kako je jutro pametnije od večeri. A noć posle Zvezdinog prvenca u Evroligi i dalje je širok krug onih kojima nije jasno kako je Crvena zvezda uspela da potpiše Džordana Lojda?

O ovoj temi pričao je i novi heroj navijača - dobio je konkretnu ponudu s Malog Kalemegdana, Valensija je suviše odugovlačila, a u vremenu ekonomske neizvesnosti i pandemije virusa korona Lojdu se nije čekalo. Crvena zvezda je potpisala kapitalca koji je u dve evropske utakmice pokazao oba svoja lica. Biće tokom sezone deža-vi momenata sa 1/9 za tri kao u Istanbulu, ali ponavljaće se i partije kao ona u petak uveče, kada mu je obruč bio veliki kao okean. Jednostavno, to je šuter u svojoj biti. Ili lopta ulazi kao da je na daljinsko upravljanje, ili ne prolazi ništa. Svestan je bio Saša Obradović šta dobija kada se odlučio za Džordana Lojda. Takve je role pružao i u Valensiji prošle godine. Uostalom, takva je mantra svih današnjih šutera, odavde pa do Amerike...

Ubrzo pošto je žvrljnuo autogram na jednogodišnju saradnju, u košarkaškim krugovima prostrujala je priča da će Lojd poneti epitet najtalentovanijeg stranog šutera u Zvezdinoj istoriji. Možda je rano za takve zaključke, jer su još sveže uspomene na Bilija Berona, njegovu perfektnu mehaniku šuta i sve što je napravio za dve godine na Malom Kalemegdanu. Ono što je Lojd pokazao u sudaru sa prvakom Španije težilo je perfekciji. Ne procentualno, jer su u košarci partije bez promašaja iz igre poput Halejeve komete.Besprekoran s loptom u rukama - bez izgubljenog poseda - što mu je omogućilo da pleše po parketu dvorane Aleksandar Nikolić, svaki dribling bio je automatska pretnja za odbranu, skok lak kao perce, izbačaj mekan poput svile... Za onog ko nije ispratio utakmicu protiv Baskonije sve prethodno napisano izgleda preterano. A Lojd je do svog rekorda karijere sa 30 poena stigao, reklo bi se, bez da je pustio kap znoja.

Džordan Lojd i Marko Simonović (©KK Crvena zvezda)

Nije samovodio Crvenu zvezdu do prvog trijumfa u Evroligi, Džordan Lojd je postavio lestvicu na nove visine. Prvi je igrač u Evroligi sa bar 30 ubačenih poena, zabeležio je najveći indeks korisnosti u takmičenju (34 - isto kao i Kruno Simon, s tim što je Efes poražen pr. au) koji ga pred susret Himkija i Žalgirisa (meč pomeren zbog kovid protokola pr. au) stavlja kao prvog kandidata za nagradu MVP nedelje u elitnom takmičenju. Osim toga, Džordan Lojd postao je član ekskluzivnog kluba igrača koji su u dresu Crvene zvezde ubacili bar 30 poena. U Evroligi, naravno.

Pre nove Zvezdine haubice takvim izdanjem mogu da se pohvale samo još Luka Mitrović, Džejms Feldin i Lorenzo Braun. Nekadašnji kapiten Zvezde je u porazu od Galatasaraja (103:110) 21. novembra 2014. ubacio 30 poena za 33 minuta na terenu. S tim da je ta utakmica završena u produžetku, a Mitrović je u četiri perioda skupio 20 poena. Džejms Feldin je do svojih 30 poena stigao protiv Valensije kod kuće, 15. marta 2018. godine i tada je takođe postavio rekord karijere. Lorenzo Braun je dotakao plafon s 34 poena Olimpijakosu u onom nezaboravnom meču u Kombank Areni 20. decembra prošle godine. I opet, čini se, niko to nije uradio s više lakoće od Džordana Lojda.

"Nije samo do poena, već samopouzdanja koje sam ulio saigračima. To je izuzetno važno i svi su šutirali sa velikom dozom samopouzdanja. Drago mi je što sam bio vođa tima i što smo došli do važne pobede", poručio je Lojd pošto je precrtao Baskoniju i dodao:

"Ne smemo da se osvrćemo. Moramo da igramo dan za danom i da već u subotu zaboravimo sve što je bilo protiv Baskonije".

Lengston Hol razigravao ekipu (©KK Crvena zvezda)

U pravu je Lojd. Od momenta kada je spremio prvu trojku u 24. sekundi meča, postalo je jasno da ceo tim odiše mnogo većim samopouzdanjem nego u Istanbulu. Pisali smo mnogo puta o tome - Crvenoj zvezdi su mnogo nedostajale pripreme evroligaškog kvaliteta da bi znala na kojim detaljima treba da se poradi kako bi ih Obradović kalibrirao za ovaj nivo košarke. Fenerbahče je pokazao Zvezdi šta treba da menja, već protiv Cibone izgledalo je mnogo bolje, u međuvremenu je potpisan i Tejlor Ročesti koji će doprineti jačanju napadačkog arsenala, da bi Baskonija kao šampion najjače domaće lige na Starom kontinentu položila oružje posle 25 minuta razmene udaraca.

Bekovi su bili mnogo agresivniji, svevideći Lengston Hol igrao je opet smireno i iskusno kao da je godinama u Evroligi, Marko Simonović je na Malom Kalemegdanu pronašao eliksir mladosti, triling Kuzmić - Rit - Jagodić Kuridža odbio je sve nalete protivničkih centara - dobili su zamerke na slabijoj kontroli skoka, što bi trebalo da se promeni nabolje s uvođenjem Emanuela Terija u sistem -, a scene u kojima Saša Obradović viče iz petnih žila kraj aut-linije na +20 u minut i po do kraja ukazujući na propuste samo je potvrda da će u Zvezdinom nukleusu biti ratnički mentalitet, bez spuštanja garda ni jednog trenutka i održavanje visokog intenziteta od prvog sudijskog podbacivanja lopte, do poslednjeg zvuka sirene.

Takav stav, uz pravo kanalisanje Lojdovih šuterskih kvaliteta, garantuje zanimljivu sezonu.

ZVEZDINI IGRAČI SA 20+ POENA U EVROLIGI

BOBAN MARJANOVIĆ

20 poena - gostovanje, Makabi Tel Aviv, poraz - 24. oktobar 2013.

25 poena - gostovanje, Lijetuvos Ritas, pobeda - 20. decembar 2013.

22 poena, 10 skokova - domaćin, Galatasaraj, pobeda - 16. oktobar 2014.

23 poena, 17 skokova - gostovanje, Galatasaraj, poraz - 21. novembar 2014.

24 poena, 12 skokova - domaćin, Neptunas, pobeda - 27. novembar 2014.

21 poen, 13 skokova - gost, Real Madrid, poraz - 26. februar 2015.

23 poena, 11 skokova - domaćin, Barselona, poraz - 19. mart 2015.

27 poena, 10 skokova - gostovanje, Alba Berlin, poraz - 26. mart 2015.

DEMARKUS NELSON

22 poena - gostovanje, Baskonija, pobeda - 7. novembar 2013.

JAKA BLAŽIČ

24 poena - domaćin, Baskonija, pobeda - 12. decembar 2013.

MARKUS VILIJAMS

23 poena, 6 asistencija - gost, Neptunas, poraz - 23. oktobar 2014.

23 poena, 8 asistencija - domaćin, Baskonija, pobeda - 19. decembar 2014.

LUKA MITROVIĆ

30 poena (5/6 za dva, 4/8 za tri, 8/8 slobodna bacanja), 4 skoka, 3 asistencije - gostovanje, Galatasaraj, poraz - 21. novembar 2014.

NIKOLA KALINIĆ

21 poen - gostovanje, Galatasaraj, poraz - 21. novembar 2014.

KVINSI MILER

22 poena, 6 skokova - gostovanje, Bajern Minhen, pobeda - 12. novembar 2015.

23 poena, 12 skokova - gostovanje, Strazbur, poraz - 19. novembar 2015.

24 poena, 7 skokova - domaćin, Real Madrid, pobeda - 27. novembar 2015.

25 poena - domaćin, Himki, pobeda - 4. decembar 2015.

21 poen, 10 skokova - domaćin, Bajern Minhen, pobeda - 18. decembar 2015.

21 poen - domaćin, Fenerbahče, poraz - 8. januar 2016.

24 poena - domaćin, Lokomotiva Kubanj, pobeda - 29. januar 2016.

22 poena - domaćin, Cedevita, pobeda - 11. februar 2016.

MARKO SIMONOVIĆ

23 poena - gostovanje, Galatasaraj, pobeda - 21. oktobar 2016.

23 poena - domaćin, Olimpija Milano - pobeda - 17. novembar 2016.

20 poena - domaćin, Real Madrid, pobeda - 22. decembar 2016.

23 poena - gostovanje, Baskonija, pobeda - 24. januar 2017.

ČARLS DŽENKINS

20 poena - gostovanje, Efes, poraz - 24. novembar 2016.

MARKO GUDURIĆ

21 poen - domaćin, Barselona, pobeda - 26. oktobar 2016.

MAJK CIRBES

26 poena - domaćin, Real Madrid, pobeda - 27. novembar 2015.

27 poena - domaćin, Himki, pobeda - 4. decembar 2015.

22 poena, 12 skokova - gostovanje, Efes, poraz - 30. decembar 2015.

OGNJEN KUZMIĆ

21 poen, 8 skokova - domaćin, Fenerbahče, pobeda - 12. januar 2017.

TEJLOR ROČESTI

22 poena - domaćin, Barselona, pobeda - 20. oktobar 2017.

22 poena - domaćin, Makabi Tel Aviv, pobeda - 26. oktobar 2017.

22 poena - domaćin, Bamberg, poraz, 2. novembar 2017.

20 poena - gostovanje, Olimpijakos, poraz - 17. novembar 2017.

27 poena - domaćin, Himki, poraz - 16. januar 2018.

21 poen - domaćin, Unikaha, pobeda - 2. mart 2018.

NEMANJA DANGUBIĆ

20 poena - domaćin, Himki, poraz - 16. januar 2018.

DŽEJMS FELDIN

29 poena - domaćin, Efes, pobeda - 8. decembar 2017. godine.

26 poena - gostovanje, Valensija, pobeda - 15. decembar 2017.

21 poen - domaćin, Panatinaikos, poraz - 21. decembar 2017.

30 poena (4/8 za dva, 4/6 za tri, 10/11 slobodna bacanja) - domaćin, Valensija, pobeda - 15. mart 2018.

DILAN ENIS

21 poen, 8 skokova, 5 asistencija - domaćin, Olimpijakos, pobeda - 26. januar 2018.

22 poena - gostovanje, Baskonija, poraz - 2. februar 2018.

MILKO BJELICA

23 poena - domaćin, Barselona, pobeda - 20. oktobar 2018.

ALEN OMIĆ

25 poena, 10 skokova - domaćin, Real Madrid, poraz - 30. mart 2018.

DŽEJMS GIST

22 poena - gost, Panatinaikos, poraz - 3. oktobar 2019.

LORENZO BRAUN

21 poen - gost, Olimpija Milano, pobeda - 5. decembar 2019.

20 poena - domaćin, Baskonija, poraz - 12. decembar 2019.

34 poena (11/18 za dva, 2/4 za tri, 6/9 slobodna bacanja) - domaćin, Olimpijakos, pobeda - 20. decembar 2019.

BILI BERON

26 poena - gost, Zenit, pobeda - 27. decembar 2019.

22 poena - domaćin, Makabi Tel Aviv, pobeda - 6. mart 2020.

VLADIMIR ŠTIMAC

21 poen - gost, Asvel, pobeda - 10. januar 2020.

KEVIN PANTER

24 poena - domaćin, Alba Berlin, poraz - 17. januar 2020.

24 poena - domaćin, Panatinaikos, pobeda - 5. februar 2020.

20poena - gost, Himki, poraz - 7. februar 2020.

22 poena - domaćin, Makabi Tel Aviv, pobeda - 6. mart 2020.

DŽORDAN LOJD

30 poena (3/8 za dva, 5/8 za tri, 9/9 slobodna bacanja) - domaćin, Baskonija, pobeda - 9. oktobar 2020.

LEGENDA: Podebljane su Zvezdine pobede. Poeni i ostali statistički podaci, mesto odigravanja, protivnik, ishod, datum odigravanja utakmice.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (@nikolaS_msport)