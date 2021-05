Košarkaši Efesa došli su nadomak plasmana u finale turskog prvenstva pošto su savladali Bešiktaš rezultatom 104:86 za 2:0 u seriji i sada im preostaje još samo jedan trijumf do finala gde brane titulu.

Efes je već na startu utakmice serijom 16:2 postavio stvari na svoje, razlika je već tada išla i na 17 poena, a posle odgovora gostiju gde su se spustili na osam poena zaostatka, poslednji put kod rezultata 38:30, sve je išlo na vodenicu tima Ergina Atamana. Do kraja poluvremena Efes je uspeo da vrati 17 poena prednosti, a onda je pred sam odlazak u svlačionicu umalo ostao bez najboljeg igrača Vasilija Micića. Prilikom organizovanja akcije na 19 sekundi do isteka vremena srpskom reprezentativcu je proklizala desna noga na koju se oslonio svom težinom zbog čega je s bolnom grimasom završio na parketu. Uhvatio se za desni skočni zglob, ubrzo ustao i odšetao do klupe za rezerve, ali se srećom sve se završilo bez problema. Micić je započeo drugo poluvreme i kasnije susret završio s 11 poena (4/10 iz igre, 2/5 za tri) i četiri asistencije, uz jedan skok.

Petak, 18.00: (2,70) CSKA (14,5) Efes (1,55)

Prve violine Efesa večeras su bili Sertač Šanli sa 17, Kris Singlton s 18 i Brajant Danston s 21 poenom. Šejn Larkin je za nešto manje od 20 minuta na parketu ubacio samo tri poena uz 1/6 iz igre iliti 1/5 za tri, ali je podelio sedam asistencija. Na drugoj strani Džejms Blekmon je imao 16 poena, dok je poen manje dodao supertalentovani Alperen Šengun koga u Turskoj vide kao sledeće veliko ime evropske košarke.

Treći meč serije igra se već 23. maja, a domaćin je Bešiktaš. Podsetimo, Efes u petak igra polufinalni meč Evrolige protiv moskvoskog CSKA.

