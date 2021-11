Emotivni Teodosić: Trijumf za kolegu, nadamo se da će pobediti u životnoj utakmici!

Počele su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, viđena su brojna iznenađenja, ali Srbije je sprečila Letoniju da još jedno priredi u dvorani Aleksandar Nikolić. Posle velike borbe i kiše koševa na oba kraja terena, izabranici Svetislava Pešića su savladali šutersi veoma raspoloženog rivala i trijumfom otpočeli borbu za plasman na planetarnu smotru (101:100). Kapiten Miloš Teodosić je bio među najzaslužnijima za dobar rezultat, povukao je ekipu kao najiskusniji i susret okončao sa 21 poenom i devet asistencija. Pobedu je posvetio Stevanu Jelovcu, koji je u Grčkoj doživeo moždani udar.

"Bio je cilj da se pobedi makar sa jedan razlike. Letonija je veoma dobra i uigrana ekipa, dugo su na okupu. Drago mi je zbog mladih igrača, zbog debitanata, da smo na njihovoj prvoj utakmici zvaničnoj koju igraju za Srbiju zabeležili trijumf. Zahvaljujem stvarno publici, koja je u ova vremena - kakva su takva su, došla u lepom broju i pružila nam podršku kad nam je bila potrebna. Ali, ja bih ovu pobedu posvetio kolegi koji je u veoma teškom stanju, nadamo se da će u najbitnijoj bitci i životnoj utakmici izaći kao pobednik”, u emotivnom tonu je pričao Teodosić.

Tačku je u poslednjim sekundama sa linije za slobodna bacanja stavio debitant Marko Jagodić Kuridža. Iskusni centar je u 35. godini dobio priliku da ponese dres Srbije, došlo je do toga da on odlučuje sa linije penala. Pogodio je prvo, a onda se na dve sekunde do kraja obratio klupi, kako bi dobio instrukcije da li da namerno promaši drugo.

"To je bio dogovor koji je selektor tražio od nas", istakao je Teodosić.

Koliko je teško igrati ovakve utakmice?

"Jeste… Malo je dublja tema i samo takmičenje, način kvalifikacija, sigurno da neki iskusniji igrači, nosioci ne samo naše reprezentacije nego i drugih nisu tu. Ali kako nama tako i drugima. Šta je tu je - ovo je prilika za neke druge momke da se nametnu i da se pokažu da zaslužuju da budu uz reprezentaciju".





Vremena za odmor nema. Reprezentaciju Srbije već za tri dana čeka gostovanje u Belgiji, protiv rivala koji je kvalifikacije počeo ubedljivom pobedom u Slovačkoj (83:57).

"Mislim da ćemo igrati bolje i rasterećenije, ovo nam je prva utakmica, za neke momke prva u karijeri za reprezentaciju. Nama prva zajedno, prva sa novim selektorom. Verujem da će nam biti lakše, da ćemo biti rasterećeniji, očekujem bolju igru i nadam se pobedi".

Kako je zadovoljan suđenjem?

"Nije na nama da komentarišemo, s jedne strane i oni su ljudi i greše. Dešavaju se greške, kao i svima nama. Ja se trudim, ali ne ide mi uvek dobro, da se iskontrolišem i da ne komentarišem".

Teodosića je na kraju imao veliku podršku u Jagodić Kuridži (16 poena), ali i košarkašima Partizana Aleksi Avramoviću koji je ubacio 17 i Alenu Smailagiću koji je dodao 15 poena.

"Tako se otvorila utakmica, imamo više kvalitetnih igrača koji mogu to da urade…"