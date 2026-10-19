Enrike hvali Dembelea: Zbog Barselone je postao najbolji igrač

Ipak, meč nije prošao bez sitnih problema, pošto je Dembele promašio jedanaesterac, što je tema koja brine stručni štab Parižana. PSŽ je od starta sezone realizovao samo jedan od četiri dosuđena penala.

„Svaki put kada smo igrali finale, imali smo izvođače vrhunskog kvaliteta. Imamo dosta igrača koji mogu da izvedu penal, ali je živa istina da nam nedostaje pravi specijalista. Sa Vitinjom i Usmanom imamo dovoljno fudbalera koji mogu dobro da šutnu, ali moramo raditi na tome”, priznao je Enrike, dodajući da je Dembele bio izuzetno besan na sebe zbog promašaja sa bele tačke.

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Na pitanje o Dembeleovom taktičkom sazrevanju i uticaju na igru u ključnim utakmicama, Enrike se osvrnuo na zajedničke korene i školu u kojoj je Francuz ponikao.

„Bio je u najboljoj fudbalskoj školi na svetu, a to je Barselona. U svom stilu igre, on je sve znao unapred. Kad god imate priliku da vidite igrača proisteklog iz Barselone, vidite nekoga ko se savršeno uklapa u ono što ja volim u fudbalu. On u potpunosti razume da li treba da se postavi široko na krilu ili unutra u sredini. Razumevanje igre je fundamentalno za nas, a kada imate igrače koji već poseduju to iskustvo, to je za nas potpuno druga dimenzija”, zaključio je šef struke Parižana.