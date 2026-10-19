Erok serijom 13:1 režirao preokret i naneo prvi poraz Efesu

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, ali je Efes već u drugoj četvrtini preuzeo kontrolu. Uspevao je Erok u nekoliko navrata da preokrene rezultat, međutim, gosti su svaki put brzo vraćali prednost na svoju stranu.

Tako je Efes u poslednju deonicu ušao sa šest poena prednosti, dok se domaćin tokom čitavog susreta ozbiljno mučio sa šutom. Erok je iz igre pogodio svega 23 od 63 pokušaja (37 posto), ali uprkos lošim procentima nije odustajao od borbe za pobedu.

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Na nešto manje od četiri minuta do kraja Efes je ponovo stigao do maksimalnih devet poena prednosti i delovalo je da će bez većih problema sačuvati perfektan učinak u domaćem prvenstvu. Ipak, tada se potpuno probudio domaćin, koji je serijom 13:1 režirao veliki preokret i naneo prvi poraz Efesu, a ujedno se sa rivalom izjednačio po učinku na tebeli domaćeg prvenstva.

Bio je ovo i drugi uzastopni trijumf Erokspora protiv istanbulskog velikana, pošto je i prethodne sezone na svom terenu slavio u međusobnom duelu turskog prvenstva (90:79).