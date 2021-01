Kao što se već zna, danas su se zvanično rastali Toma Ertel i Barselona, što Ertela sada čini slobodnim igračem. Kako javlja Čema de Lukas, španski novinar, Francuz će potpisati na kraju za Real Madrid, ali tek od sledeće sezone.

Naime, Ertel nema opciju da do kraja ove sezone pređe u neki tim iz ACB lige, pa će morati da sačeka sledeću sezonu kako bi zaigrao za Real Madrid.

De Lukas javlja da će Ertel na kraju potpisati ugovor sa Real Madridom na 1+1 godinu. Spekulisao je o tome kada je Barselona objavila rastanak sa Francuzom, da bi kasnije sve i potvrdio kao "zatvorenu" priču.

Ertel je bio blizu prelaska u Real pre nekoliko sedmica, kada je imao dogovor o raskidu saradnje sa Barsom. Ali, Katalonci nisu znali na koju će destinaciju Francuz krenuti. Mislili su da je to Fenerbahče. Kada su saznali da se radi o Realu, sve su okrenuli naopačke i sećamo se celog slučaja koji je nastao.

Francuz je imao potpisanu saradnju sa Barselonom do leta 2022. godine (poslednja sezona je bila opciona), koja je na kraju sporazumno raskinuta. Sada je izvesno da će u Real, ali sledeće sezone. Znači, pronađeno je kompromisno rešenje.

To sve znači da Ertel neće igrati ove sezone, ali je slobodan da bira tim za sezonu 2021/2022. Prema rečima Čeme de Lukasa, on se već dogovorio sa Real Madridom za sledeću sezonu, plus jednoopciono. Sve bi ovo moglo da bude formalizovano 1. jula, kada ova sezona bude kompletirana. Do tada, Ertel nema planove da igra za neki drugi klub.

Dakle iz Barse u Real. Trnovitim i zaobilaznim putem.