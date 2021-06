Pandemija virusa korona dovela je do toga da košarkašice Srbije u samo nepuna dva meseca igraju dva velika takmičenja. Najpre će se u Španiji i Francuskoj boriti za evropski tron, a potom ih očekuju i Olimpijske igre. Na predstojećoj kontientalnoj smotri, izabranice Marine Maljković brane bronzanu medalju, a po svemu sudeći još jednom su u dobroj poziciji da se domognu podijuma. Javnost veće šanse za osvajanje prvenstva daje samo selekcijama Francuske, Belgije i Španije.

Žreb je odredio da se naše reprezentativke nađu u Grupi B, sa Italijom, Crnom Gorom i Grčkom. Samo prvoplasirana selekcija obezbeditće direktnu kartu za četvrtfinale, dok će se ekipe koje grupu okončaju na drugom i trećem mestu boriti za mesto među osam najboljih reprezentacija.

Grupa u kojoj se nalaze srpske košarkašice igra se u dvorani Fonteta u Valensiji i ukršta se sa Grupom A, u kojoj se pored selekcije domaćina nalaze i Švedska Belorusija i Slovačka. Kostur je takav da bi do finala od ekipa koje prema zvaničnim predviđanima imaju veće šanse da se domognu trona od naših reprezentativki Srbija mogla da se susretne samo sa Španijom. Francuska i Belgija su u drugom delu žreba.

Što se tiče grupa koje će se igrati u Strazburu, Belgija će se za plasman u četvrtfinale boriti sa Slovenijom, Turskom i Bosnom i Hercegovinom (Grupa C), dok je domaća selekcija smeštena u grupu sa Rusijom, Češkom i Hrvatskom.

Istorijski podatak je da je plasman na kontinentalnu smotru izborilo pet selekcija iz regiona, pa će se za mesta na podijumu pored Srbije boriti i Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska. Od pomenutih reprezentacija najveće šanse daju se Sloveniji, koja nikada do sada nije stigla do četvrtfinala. Sada je u dobroj poziciji da napravi plasman za pamćenje i izbori se za plasman na Svetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Australiji. Prvih šest selekcija sa završnog turnira u Španiji i Francuskoj izboriće vizu za planetarnu smotru.

Predstojeća planetarna smotra je 38. u nizu od nastanka takmičenja 1938. godine. Do trona Starog kontinenta je dolazilo 11 reprezentacija (među kojima je i Srbija - 2015. godine), a sve do prošle godine nijedna selekcija nije uspela da odbrani tron u novijoj istoriji (od 1991. do 2017. godine). To je za rukom pošlo košarkašicama Španije, koje će pokušati da ponove uspeh Sovjetskog Saveza iz 1991. godine i domognu se treće vezane titule.

Sa tim na umu, jasno je da je Španija prvi favorit u Grupi A i svakako jedan od glavnih pretendenata na zlato. Branilac titule će ipak biti oslabljen neigranjem Albe Tores, koja je 2017. godine osvojila MVP nagradu. Tu su ipak zvezde poput Keralt Kasas, Laje Palau i najkorisnije igračice minulog turnira, Astue Ndur.

Procena je da bi Španjolkama račune mogla da pomrsi selekcija Belorusije, koja u svojim redovima ima naturalizovanu Aleks Bentli, kao i vrsne košarkašice poput iskusne Anastasije Veramejenke i 26-godišnjeg krila Jekaterinburga Marije Papove. Belorusikinje su uz Španiju favorit za prolazak u polufinale, kako selekcije Slovačke i Švedske imaju kadrovskih problema. Ove dve selekcije su tako potencijalni rivali Srbije u četvrtfinalu.

Španija je treća na FIBA rang listi, Belorusija 11, dok Švedska zauzima 20. mesto, Slovačka 24.

Četvrtak

12.00: (1,25) Švedska (17,0) Slovačka (4,40)

21.00: (8,50) Belorusija (25,0) Španija (1,07)

Petak

18.00: Slovačka - Belorusija

21.00: Španija - Švedska

Nedelja

15.00: Švedska - Belorusija

21.00: Španija - Slovačka





Iako naše reprezentativke nisu blistale na pripremama, prvi su favorit u svojoj grupi. Izabranice Marine Maljković su na startu priprema pobedile Tursku u dva navrata (72:52 i 61:57), na startu međunarodnog turnira u Kortrajku su poražene od Belgije (63:64), potom i od Nigerije (56:59), da bi na kraju pripremnog takmičenja ubedljivo savladale Portoriko (89:37). Trijumf nad Portorikankama ujedno je i najveći koji su košarkašice Srbije ostvarile u 40 minuta utakmice. Za kraj priprema odigrane su još dva susreta sa Rusijom, posle pobede (85:72) usledio je poraz u generalnoj probi (70:75). Treba napomenuti da je kroz pripreme prošlo 29 košarkašica i da Srbija nije protiv svakog rivala izašla u najjačem sastavu.

Generacija predvođena najkorisnijom igračicom finanlnog turnira 2015. godine Anom Dabović, kapitenom selekije Jelenom Bruks i sjajnom Sonjom Vasić uz pomoć iskusne Tine Krajišnik, Dajane Butulije, naturalizovane Ivon Anderson i uspešnih košarkašica u evropskim okvirima poput Saše Čađo i Aleksandre Crvendakić, svakako je favorit da borbu u grupi okonča na prvom mestu i u četvrtfinalu se sastane sa drugim ili trećim iz Grupe B.

Na startu prvenstva (četvrtak, 18.00) Srbija će ukrstiti koplja sa Italijom. Sa razlogom se govori da je prvi meč na velikim takmičenjima najvažniji i da daje ton za nastavak turnira, a utisak je da je tako i ovoga puta. Osim što je važno pobediti kako bi se steklo neophodno samopouzdanje za preostale duele i napravio veliki korak ka plasmanu u eliminacionu fazu, sudeći po zvaničnoj listi favorita Italija bi trebalo da bude najveći konkurent našoj selekciji za prvo mesto u grupi.

Italijanke su u poslednjih 25 godina samo jednom stigle do jednog od prvih šest mesta (2009. godine). Ipak, odlično su okončale pripreme i pokazale snagu u duelima sa Turskom, a akcenat se stavlja i na odličan posao koji obavlja selektor Lino Lardo, dok je u centru pažnje sjajna Sesilija Zandalasini.

Ima čemu da se nada i Crna Gora, koja je šesti put zaredom izborila plasman na završni turnir Starog kontinenta. Selekciju predvodi unutrašnja linija koju čine Jelena Dubljević, Milica Jovanović i naturalizovana Markiša Getling. Mnogo toga bi moglo da zavisi i od šuterskog raspoloženja Božice Mujović i Jovane Pašić. Procena je da bi sa Italijom selekcija Crne Gore mogla da uđe u klinč za plasman u narednu rundu preko drugog mesta.

Kada je selekcija Grčke u pitanju, sve oči će biti uprte u talentovanu Elenu Bosganu. Spada u red najtalentovanijih košarkašica na turniru, ima samo 17 godina i zablistala je tokom kvalifikacija. Igra izuzetno zrelo za svoje godine, ima dobru selekciju šuta i deluje spremno da se već sad uhvati u koštac sa najboljih košarkašicama na kontinentu.

Selekcija Srbije trenutno zauzima osmo mesto na FIBA rang listi, Grčka je 13, Italija 14. dok je Crna Gora na 22. poziciji.

Četvrtak

15.00: (1,30) Crna Gora (16,0) Grčka (3,90)

18.00: (1,45) Srbija (15,0) Italija (3,05)

Petak

12.00: Grčka - Srbija

15.00: Italija - Crna Gora

Nedelja

12.00: Crna Gora - Srbija

18.00: Italija - Grčka





Favorit u grupi je i jedan od favorita turnira - Belgija. Pokušaće popularne Mačke da se domognu prvog finala u istoriji, nošene uspehom od pre četiri godine, kada su se domogle trećeg mesta. Igraju sjajnu košarku, imaju odličan protok lopte, a u svojim redovima imaju i zvezde poput Eme Meseman, Kim Mestah i Džuli Olemand. Ostatak reprezentacije je takođe ojačao, pa se od Belgijanki očekuje da sa prvog mesta izbore mesto među osam najboljih.

Slovenija predvođena Tejom Oblak, inače sestrom čuvara mreže madridskog Atletika Jana Oblaka, za cilj ima jedno od prvih šest mesta, koje bi joj obezbedilo plasman na Svetsko prvenstvo u Australiji naredne godine. Ipak, iz senke bi mogla i do podijuma. Košarkašice Bosne i Hercegovine su kadre da im stanu na put, a kao glavni adut ove selekcije izdvaja se naturalizovana Džonkel Džouns. Devojka sa Bahama koja nastupa na poziciji centra dva puta je učestovala na Ol-star utakmicama u WNBA, a predvodila je selekciju BiH do pobeda nad Rusijom u kvalifikacijama.

Turska je daleko bolje plasirana od Slovenije i Bosne na FIBA rang listi (sedmo mesto), ali će joj prema procenama biti prilično teško da se domogne naredne runde. Ipak, nikako je ne treba otpisati.

Belgija je najbolje rangirana od selekcija u Grupi C (šesta), dok je Turska odmah ispod. Slovenija je sakupila dovoljan broj bodova za 30. poziciju na FIBA rang listi, selekcija Bosne i Herecegovine pred Evropsko prvenstvo sedi na 34. mestu.

Četvrtak

15.00: (5,50) Bosna i Hercegovina (20,0) Belgija (1,17)

18.00: (1,17) Slovenija (20,0) Turska (5,50)

Petak

12.00: Turska - Bosna i Hercegovina

15.00: Belgija - Slovenija

Nedelja

12.00: Bosna i Hercegovina - Slovenija

15.00: Turska - Belgija





Jasno, u centru pažnje je selekcija Francuske, glavni favorit za osvajanje najsjajnijeg odlična na predstojećoj smotri Starog kontinenta. Četiri puta zaredom Francuskinje su gubile u finalnim mečevima i spremne su to da promene. Sjajna Sandrin Gruda predvodi ovu selekciju. Dovoljno je reći da je 2009. godine bila najbolji strelac i skakač Evropskog prvenstva, pa je predvodila svoju selekciju do zlata. Osvajala je i srebra (2013, 2015. i 2019. godine), kao i bronzu 2011. u Poljskoj. Ima medalju i sa Olimpijskih igara u Londonu (2012), a može da se pohvali i titulom šampiona WNBA lige (Los Anđeles Sparks). Ostatak selekcije takođe odiše kvalitetom, imaju Francuskinje i sjajan spoj iskustva i mladosti, pa se očekuje da mogu do samog kraja.

Iako su Hrvatice najslabije rangirana reprezentacija u grupi, smatra se da mogu do makar drugog mesta. Prva zvezda Hrvatske je Ivana Đokić. Nastupa na poziciji beka, bila je prvi strelac kvalifikacija sa 25,5 poena po meču i pred Evrobasket je potpisala ugovor sa WNBA ekipom Njujork Liberti. Hrvatice su propustile dve prethodne smotre i nadaju se da ovoga puta mogu da naprave iznenađenje.

Procena je da bi mogle da pomrse računa Rusiji, dok je Češka predvođena Katerinom Elhotovom nekako pala u drugi plan. Ipak, reprezentaciju koja zauzima 16. mesto na FIBA rang listi ne treba nikao otpisati.

Francuskinje su pete na svetu u ovom trenutku, Rusija je 12. na FIBA listi, Češka četiri mesta ispod, dok je Hrvatska na poziciji 31.

Četvrtak

12.00: (1,45) Rusija (15,0) Češka (3,05)

20.45: (1,85) Francuska (hendikep -15,5) Hrvatska (1,85)

Petak

18.00: Hrvatska - Rusija

20.45: Češka - Francuska

Nedelja

18.00: Češka - Hrvatska

20.45: Francusa - Rusija