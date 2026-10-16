Evroliga sa oduševljenjem: Fantastična atmosfera u Areni (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na dobrom putu da zabeleže četvrtu uzastopnu pobedu u Evroligi, a dok se čeka rasplet u Beogradskoj areni, na društvenim mrežama svi govore o atmosferi koju su napravile pristalice crveno-belih.

Naime, Evroliga je na svom zvaničnom "X" profilu objavila video ambijent za pamćenje, pa je uz snimak postavljena i poruka: "Fantastična atmosfera pred početak meča u Beogradu".