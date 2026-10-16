Čima Moneke (©Star Sport)
Čima Moneke (©Star Sport)

Evroliga sa oduševljenjem: Fantastična atmosfera u Areni (VIDEO)

Vreme čitanja: 1min | pet. 16.10.26. | 20:30

Navijači Crvene zvezde napravili sjajan ambijent

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na dobrom putu da zabeleže četvrtu uzastopnu pobedu u Evroligi, a dok se čeka rasplet u Beogradskoj areni, na društvenim mrežama svi govore o atmosferi koju su napravile pristalice crveno-belih.

Naime, Evroliga je na svom zvaničnom "X" profilu objavila video ambijent za pamćenje, pa je uz snimak postavljena i poruka: "Fantastična atmosfera pred početak meča u Beogradu".

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Fotografi su u prvim redovima uspeli da "uvhate" dvojac fudbalskog tima Crvene zvezde, Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, kao i vaterpolo asove, trofejne reprezentativce Viktora i Strahinju Rašovića uz Savu Ranđelovića. Tu je i predsednik Dubaija Dejan Kamenjašević.

Crveno-beli su već posle jedne četvrtine priredili svojim navijačima priredili igru za uživanje, pravi melem za dušu.

Katai i Ivanić (©Star Sport)Katai i Ivanić (©Star Sport)
Braća Rašović i Ranđelović (©Star Sport)Braća Rašović i Ranđelović (©Star Sport)

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