Zbog novih odlaganja usled loše epidemiološke situacije u nekim klubovima, evroligaški raspored u petak imaće samo tri tri utakmice, ali jedna se odmah ističe – peto kolo zatvaraju Barselona i Real Madrid u 27. evropskom El Klasiku.

Barsa je i pored činjenice da je Covid-19 ušao u svlačionicu i pokosio, između ostalih, Jasikevičijusa i Mirotića, ipak uspeo da ostane u dobrom momentumu i pribeleži tri pobede, dok je Real Madrid u slobodnom padu. Blankosi za gostovanje u Blaugrani neće moći da računaju na Fabijena Kozera, kome je stigao pozitivan PCR test posle gostovanja Armaniju u Milanu, dok Barsa verovatno neće imati na raspolaganju Mirotića, možda trenera Šarasa, a verovatno ni Aleksa Abrinesa i Viktora Klavera.

Barselona će zato morati da živi od kvaliteta tandema Nik Kalates – Brendon Dejvis. Osim toga, u fokusu će biti svestranost Korija Higinsa, plus defanzivni kvalitet Adama Hange, kome će pripasti težak zadatak da zaustavi Realove šutere. Dobra vest za katalonski klub je povratak Kajla Kjurika, što je jedna napadačka opcija više.

Blankosi su na startu nove sezone zapali u problem realizacije, što se apsolutno kosi sa onim što smo navikli od ovog tima u normalnim okolnostima. Tačnije, to što napad ne može da pokrije odbranu koja dozvoljava čak 83 poena po utakmici. Realovi protivnici ubacuju 43,8 odsto šuteva za tri, što je trenutno najveći postotak u takmičenju, a uz to ih šalju na liniju slobodnih bacanja 14,5 puta po meču. Ono što se očekuje da Nik Kalates pruži na jednoj strani, to će biti zadatak Fakunda Kampaca u dresu Kraljevskog kluba. Iskustvo Serhija Ljuja i Rudija Fernandeza moraće da ispliva na površinu ako Blankosi žele brejk za preokret ove rane faze sezone, dok bi velika prednost trebalo da bude Valter Tavares za kojeg malo ko ima adekvatno rešenje u odbrani.

Zanimljivo, ovo će biti tek drugi El Klasiko u 2020. godini, posle onog u ACB Superkupu pre mesec i po dana. Jedini prošlogodišnji sudar ovih timova u Blaugrani Barsa je dobila sa čak 20 poena razlike (83:63). Međutim, Real je vrlo često uzimao meru Barsi, u domaćim i evropskim okvirima mada će u novonastalim okolnostima bi potrebno čudo jer Real nije ostavio dobar utisak ni na gostovanju Baskoniji, ni Armaniju prošle sedmice.

Gledajući isključivo skor, susret Bajerna i Olimpijakosa je derbi vrha tabele. Tim Andree Trinkijerija napravio je dva odlična rezultata pobedama na gostovanju Makabiju i Fenerbahčeu u prošlonedeljnom duplom programu. Dok je maksimalno kontrolisao ritam meča sa Ponosom Izraela i praktično vodio sve vreme, Bajern je pregazio Fenerbahče u drugom poluvremenu, uprkos minusu od 22 poena u ranoj fazi. Bajernov kolovođa je Vladimir Lučić, koji je zaslužio zvanje najkorisnijeg igrača cele sedmice. Zato nemački klub u odličnom raspoloženju dočekuje Olimpijakos koji je i sam dobro krenuo. Prvo Olimpija, onda i Makabi uz zvuk sirene i strašan hitac Arona Herisona s osam metara, pirejski gigant našao je dobar ritam posle trijumfa u gradskom derbiju u drugom kolu. Zanimljivo, sve tri Olimpijakosove pobede dosad bile su jednocifrenom razlikom, zato treba pratiti hendikep i tako gađati konačni ishod. Bajern je, po našem mišljenju, blagi favorit jer ipak igra kod kuće, mada je Olimpijakos slavio u dva od tri dosadašnja okršaja.

Himki će ponovo igrati u okrnjenom sastavu, ovog puta protiv Makabija na svom terenu. Ponos Izraela je i sam u krizi rezultata i malo ko je očekivao onakav poraz od Bajerna. Janis Sferopulos već traži potencijalna rešenja u reketu, gde najviše škripi, pominje se povratak Amarea Stodemajera, ali do tada Makabi svakako ima obavezu da vadi fleke protiv ekipe koju je virus korona ozbiljno pokosio...

EVROLIGA – 5. KOLO

Četvrtak

Žalgiris - Valensija 82:94

/Rubit 12 - Marinković 16/

Panatinaikos - Fenerbahče 82:68

/Nedović 28 - Braun 17/

Crvena zvezda - CSKA Moskva 86:84, posle produžetka

/Lojd 31 - Haket 29/

Petak

Odloženo

Zenit - Milano

Alba - Baskonija

Anadolu Efes - Asvel