Evropo, videla si najbolju utakmicu sezone! Pajolina bomba bacila Zvezdu na kolena

Sve je bilo u znaku Partizana koji je u većem delu meča mleo Zvezdu, imao čak 18 poena prednosti, ali onda je košarka, tačnije Zvezda priredila nešto za pamćenje. Preokrenula je 18 poena zaostatka. Odvela meč u produžetak. Bila na korak od pobede, ali tu je bio Alesandro Pajola sa trojkom za pobedu.

Ovo je košarka! Svi u Evropi su mogli da vide šta je večiti derbi u Beogradu i koliko emocije ima, koliko kvaliteta, koliko ludila, koliko preokreta. Na kraju Partizan Mozzart Bet je pobedio posle produžetka Crvenu zvezdu trojkom Alesandra Pajola - 85:82.

Italijan je bio strelac svega sedam poena, ali njegova trojka će se prepričavati narednih dana, nedelja, pa i meseci jer je pokazao da je osetio šta je potrebno da se ovaj meč reši. Ipak, koliko god je ova trojka upečatljiva, sve je na kraju bilo na leđima Karlika Džonsa koji je odigrao spektakularno. Ubacio 26 poena, imao četiri skoka i pet asistencija. Lamar Stivens je imao 16, a Kevarijus Hejs 13 poena uz osam skokova. Zvezda ima za čime da žali, pre svega što je katastrofalno ušla u meč i dozvolila da bude u zaostatku 18 poena razlike kada im je Karlik Džons držao čas košarke. Međutim, isto tako je evidentno da se Zvezda nije predala, kenula u ludački preokret, čak su imali i prednost u dodatnih pet minuta, ali ni to nije bilo dovoljno. Kris Džons je bio najbolji igrač Zvezde sa 22 poena uz po četiri asistencije i skoka, te dve ukradena poseda, a Džordan Nvora je imao 16 poena i osam uhvaćenih lopti. Semi Odželej je dodao 13 poena. *** EVROLIGA, 7. KOLO *** PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA 85:82

/31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7/ Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel Partizan Mozzart Bet: Olman 2, Džons 26 (4sk, 5as), Vildoza 8, Tompson 6, Nakić -, Tanasković 4, Stivens 16 (sk), Hejs 13 (8sk), Lakić 3, Pajola 7, Lovernj, Si -. Crvena zvezda: Džons 22, Vajler Beb 3, Batler 6, Davidovac 1, Karter 6, Izundu 4, Đurišić 2, Boldvin, Nvora 16 (8sk), Odželej 13, Kremer 7, Moneke 2. --------------------------------- Malo je reći da je Partizan bolje ušao u meč. Krenuo je spektakularno, žestoko, svestan kakav je ovo meč i šta sa sobom donosi. Ekipa Đoana Penjaroje je startovala serijom 7:0. Karlik Džons je održao četvorominutni čas košarke pre nego što se preselio na klupu da odmori. Tada je Partizan već imao velikih 16:6. Rasla je razlika i bez njega, a igrači Zvezde su mogli samo da se zapitaju kolika bi razlika bila da nije bilo jednog čoveka — Krisa Džonsa. Zvezdin Džons je jedini znao šta je potrebno da bi održao ekipu u igri, sa tri trojke je nekako održao tim u životu, ali nije imao nikakvu pomoć, dok je Karlik imao i Itana Tompsona i Kajla Olmana, ali pre svega Kevarijusa Hejsa koji je odigrao izvanrednu prvu deonicu koju je Partizan rešio u svoju korist rezultatom 31:21.

Teško je bilo u momentu dok je trajala utakmica proceniti zbog čega Crvena zvezda nije imala žustrinu da se suprotstavi crno-belima, koji su izgledali kao da igraju za dve oktave brže. Svako je stigao da pokrije grešku saigrača u crno-belom dresu, svaki skok je bio sa više siline, svaki kontakt je bio u znaku veće snage Partizana. Zvezda je tek sporadično pogađala i održavala tek toliko glavu iznad vode da utakmica u potpunosti ne isklizne, jer je Partizan u jednom momentu imao i 18 razlike sredinom drugog kvartala, što je značilo da je zahvaljujući Mozzart Relaxu prošao tip pobeda domaćina bez obzira na krajnji rezultat. Jednostavno, nije bilo detalja u igri tokom prvog poluvremena u kojem Partizan nije bio bolji, i zato je imao komotnih 52:38 na velikom odmoru. Zvezda je u svojoj seriji od četiri pobede uvek znala da napravi odlučujući nalet u trećoj deonici. Čak su neki navijači crveno-belih počeli da se prisećaju perioda kada je Dejan Radonjić predvodio Zvezdu i redovno servirao te magične treće deonice. Sada je toga bilo samo u tragovima i na trenutke, jer jeste Zvezda spustila u jednom momentu na osam poena zaostatka, ali kada se to desilo, na parket je ponovo kročio Karlik Džons i vratio stvari na pređašnje stanje. Apsolutno niko u crveno-belom dresu nije mogao ni da pomisli da ga zaustavi u prodoru. U tom periodu mora da se pohvali i spektakularni Kevarijus Hejs, koji je potpunosti zatvorio sve prilaze u reketu, pa je Partizan sačuvao velikih 15 poena prednosti početkom četvrtog kvartala. Tačku na meč konačno je stavio Luka Vildoza, nekadašnji Zvezdin ljubimac i argentinski virtuoz, kada je pogodio dalekometnu trojku za 68:53, izgledalo je u tom momentu da je apsolutno sve gotovo. Međutim, nije... Igrači Partizana su se opustili, pomislili su da su slomili otpor Zvezde. U takvim okolnostima, derbi nikada ne može lako da se dobije, jer čim je osetila priliku, ekipa Ibona Navara je krenula na sve ili ništa — pre svega Džordan Nvora, koji je ušao u ludačku seriju pogodaka iz svih mogućih pozicija. Kako su minuti proticali, tako je Zvezda bila sve bliža. To je pokrenulo i incidente na tribinama, krenule su i baklje da lete na sve strane u delu dvorane gde su smešteni navijači Crvene zvezde, ali ništa od toga nije pomelo crveno-bele koji su na dva minuta pre kraja došli na samu ivicu nestvarnog preokreta. Prvo je Džered Batler smanjio na 75:73, a potom i doneo izjednačenje na 90 sekundi pre kraja meča (75:75). Imao je Partizan priliku da vrati prednost, ali je promašio čak četiri slobodna bacanja u nizu — po dva puta neprecizni su bili Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola. Uzvratio je Nvora promašajem na 40 sekundi do kraja, na drugoj strani Karlik Džons nije uspeo da pogodi, a onda je usledio momenat Kevarijusa Hejsa koji je sprečio potpunu katastrofu crno-belih.

Kris Džons je probio Arijana Lakića, bio na čistom putu da položi i donese veliku pobedu Zvezdi, ali je doslovno naleteo na zid i brutalnu blokadu Hejsa, koja je odvela meč u dodatnih pet minuta pošto Partizan nije uspeo da poentira u preostalom vremenu. Jasno je bilo da je uprkos svemu Zvezda u velikom naletu i zbog toga je i pobedila na kraju. Neverovatan preokret je kompletirala Zvezda kada su Odželej i Kris Džons doneli četiri poena prednosti što je ponovo Karlik smanjio na 81:79, a onda i izjednačio na 82:82. Odbranio se Partizan u sledećem napadu,a onda heroj meča, iz senke, čovek koji nije osetio strah... Alesandro Pajola.