Laktaši će u naredna dva dana biti domaćin završnice košarkaškog Kupa Bosne i Hercegovine, koji nosi naziv po legendarnom Mirzi Delibašiću. Osim domaćina Igokee, nastupiće još dva sarajevska kluba KK Spars, KK Bosna Rilvej, te Široki Brijeg.

Finalni turnir otvara duel dva člana regionalne ABA 2 lige Sparsa i Širokog koji se igra danas od 17 sati.

“Mi ćemo se truditi da odigramo kvalitetno polufinale i da probamo da se plasiramo u finale. Biće izuzetno teško, Široki je kvalitetan, ali verujem da možemo da dođemo do finala, gde će nas pretpostavljam čekati Igokea, koja je ujedno i favorit celog turnira“, kaže Miodrag Kadija trener Sparsa, aktuelnog osvajača i branioca titule u ovom takmičenju.

21.30: (1,17) Barselona (20,0) Unikaha (5,50)

Poslednji okršaj ova dva tima odigran je 30. januara kada je Široki u svojoj Pecari tesno pobedio sa 79:77. Podjednako neizvesnu utakmicu očekuje i trener Širokog Damir Vujanović.

“Mi smo dobili Sparse pre desetak dana na svom parketu i vrlo dobro ih poznajemo. Iskren da budem, očekujem tvrdu i krajnje neizvesnu utakmicu jer su Sparsi kvalitetna ekipa, ali nadam se da možemo ponoviti partiju iz Pecare. Mi smo, u odnosu na tu utakmicu, pojačani sa Amerikancem Tomasom koji je tek došao. Verujem da možemo do finala“.

Tri sata kasnije (20 sati) počinje drugi polufinalni meč u kojem će snage odmeriti Igokea te sarajevska Bosna Rojal. Domaći su, s obzirom na formu u kojoj igraju ove sezone, apsolutni favoriti za osvajanje kupa, ali trener Igokee Dragan Bajić ipak poziva na oprez.

“Iskreno, ja slabije poznajem ekipe iz BiH lige zbog obaveza koje imamo u ABA ligi i Ligi šampiona, ali samo ime Bosna dovoljno govori kako moramo pristupiti. Ako mislimo da dođemo do finala, moramo ih ozbiljno shvatiti. Ambicije su da osvojimo kup, to ne krijemo. To bi bila neka kruna dosadašnjeg dela sezone, gde igramo sjajno u ABA ligi i Ligi šampiona, te bi eventualna titula kupa bila fantastična za nas“.

Na megdan Igokei u polufinalu dolazi sarajevska Bosna Rilvej, sedmoplasirani tim Premijer lige. Ekipa sa izuzetno bogatom tradicijom, ali u trenutnoj situaciji tim sa najmanje šansi da se domogne titule kupa. Ipak, u taboru Bosne veruju da mogu pružiti dobar otpor aktuelnom šampionu Bosne i Hercegovine.

“Igokea je sigurno najbolji klub u državi, što se može videti i po rezultatima koje pružaju. Međutim, i Spars i Široki su sigurno kvalitetni tako da ovde nema laganog protivnika. Mi nemamo neka specijalna očekivanja. Idemo tamo da odigramo muški, koliko je u skladu sa našim mogućnostima i pružiti dostojan otpor“, ističe Muhamed Pašalić, kapiten Bosne.

Finalni duel na programu je u subotu od 17 časova, a sve utakmice biće u direktnom prenosu na Radio – televiziji Bosne i Hercegovine.

Najviše titula Kupa Bosne i Hercegovine ima Široki (9), sledi Igokea sa (7). Sparsi imaju jednu i to osvojenu prošle godine, dok je Bosna svojevremeno osvojila tri naslova osvajača kupa.

KUP MIRZA DELIBAŠIĆ

17.00: (1,60) Spars (14,5) Široki (2,55)

20.00: (1,85) Igokea (hen -21,5) Bosna Rojal (1,85)

Finale je u subotu od 17.00