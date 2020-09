Igrao se drugi minut i peta sekunda pete utakmice finala Zapadne konferencije između Los Anđeles Lejkersa i Denver Nagetsa. Džamal Mari je izgubio loptu u napadu, tim iz Los Anđelesa je krenuo u brzi kontranapad, a jedini igrač Denvera koji je mogao da ga zaustavi je bio Nikola Jokić, ali i on je, realno, bio nemoćan, jer je protiv sebe imao trojicu protivničkih košarkaša.

U toj situaciji je srpski reprezentativac odlučio da napravi faul na Entoniju Dejvisu na centru terena. U teoriji ništa neobično, jer u tim situacijama, posebno kada tvoj tim nije u bonusu, pokušava se da se spreči protivnik da dođe do laganog koša, ali se u praksi taj trenutak pokazao kao možda i najvažniji u celoj utakmici.

Naime, najveći problem za Jokića u celoj seriji protiv Lejkersa su bili njegovi faulovi. Lejkersi su u ovim dvobojima i pokušavali da nateraju Somborca da dođe u probleme s ličnim greškama i tako, umesto na parketu, bude na klupi, a to se i ovaj put dogodilo. Sredinom prve četvrtine Jokić je napravio svoj drugi faul, a to je značilo da će ga trener Majkl Meloun izvaditi iz igre, iako je običaj da on igra gotovo celu prvu četvrtinu. Jokić je previše dragocen igrač da ga ne bi čuvali u takvoj situaciji, ali to je naštetilo ambicijama Denvera koji je još jednom pokušavao da se spasi od ispadanja.

Jokićevi problemi s ličnim greškama su se nastavili kroz celu utakmicu, pa opet nije bio u pravom ritmu, ali je svejedno za 30 minuta postigao 20 poena uz sedam skokova i pet asistencija. S obzirom na to da je u ovu utakmicu ušao maksimalno koncentrisan i da je u prvih nekoliko minuta potpuno izludeo svoje protivnike, verovatno bi, da nije bilo tih ličnih grešaka, ovo bila jedna od njegovih najboljih plej-of utakmica u sezoni. Ovako, nije uspeo do kraja da pomogne svojoj ekipi. Još jednom je Nikola u toj situaciji pokazao da je u njegovoj glavi sve podređeno igri, košarci, jer je taj prvi faul bio, da ponovimo, košarkaški opravdan u tom trenutku. Ipak, za neke sledeće prilike treba pobeći od tih igračkih emocija i razmišljati na način da je bolje pustiti Dejvisa da zakuca u tom trenutku i onda se “osvetiti” na drugi način, kroz igru.

Kada je Jokić došao u probleme s ličnim greškama, sve je palo na leđa Džamala Marija, a on je sinoć imao velikih problema. Opet su ga Lejkersi čvrsto čuvali, nisu mu dali da se potpuno razmaše, a to im je bilo lako s obzirom da Jokića nije bilo na terenu. Imao je Mari problema i sa povredama, nakupilo se svih ovih sedmica puno tih malih povreda, pa je Mari jednostavno usporio, nije to bio onaj igrač kojeg smo navikli da gledamo u ovom plej-ofu, a koliko je bio van utakmice govori podatak i da je prvi koš iz igre dao tek sredinom druge četvrtine. Na kraju je imao 19 poena, osam asistencija i četiri skoka, ali nije pogodio nijednu trojku na utakmici!

I svejedno se, bez obzira na Jokićeve probleme s ličnim greškama i Marijeve s povredama, Denver držao u utakmici, nije dopustio Lejkersima da je rano prelome. Štaviše, pred kraj treće četvrtine došao je do izednačenja (84:84), sve je mirisalo na novi ludi preokret u režiji Nagetsa. Ali, ovaj put su s druge strane bili Lejkersi, ekipa koja ima Dejvisa, koji je pogodio trojku u poslednjoj sekundi treće četvrtine za 87:84, ekipa koja ima Lebrona Džejmsa koji je u poslednjoj četvrtini izgledao nezaustavljivo i meč završio sa strašnim tripl-dablom (38 koševa, 16 skokova, 10 asistencija). Lejkersi su još jednom uspeli da odgovore na sve izazove koje je Denver postavio, pa su došli do sigurne pobede i 32. titule prvaka Zapadne konferencije. Sada čekaju da vide hoće li se za 17. trofej NBA prvaka boriti protiv Majami Hita ili Boston Seltiksa, ali ko god osvoji Istok, Lejkersi će u finalu biti favoriti.

Pisali smo mnogo o psihičkoj strani obe ekipe, Denvera i Lejkersa. I sinoć smo se opet uverili u to, jer je Denver odbio da se preda bez obzira na situaciju s Jokićem i Marijem. Neverovatno je da su se Nagetsi u ovoj utakmici nekako rezultatski držali, a opet je najzaslužniji za to bio Džeremi Grent koji je ove poslednje tri utakmice protiv Lejkersa odigrao na izuzetno visokom nivou. Sinoć je na kraju imao 20 poena i devet skokova, a igrao je čak 46 minuta, što je neverovatan podatak, jer je on u odbrani uvek zadužen za nekog od najopasnijih protivničkih igrača - ili Dejvisa ili Lebrona. S druge strane, Lejkersi su znali šta je Denver napravio protiv Jute i protiv Klipersa i nisu dopustili da to ponove i njima. Jasno je bilo da je Lebron odlučio u najvažnijim trenucima utakmice uzeti stvar u svoje ruke i to je napravio na odličan način - voleli ga ili ne, još jednom je pokazao da je i dalje Kralj.

Denver Nagetsi su odigrali sjajan plej-of, bilo ih je zadovoljstvo gledati ovog leta i početkom jeseni. Ostali su za korak kratki od velikog finala, ali mogu mirno da gledaju u budućnost. Imaće šta da rade pre početka sledeće sezone oko slaganja rostera, ali mir je tu - Jokić ima 25 godina, Mari samo 23. Cela košarkaška “večnost” je pred njima.

PIŠE: EMIR FULURIJA