Felipe Rejes ostaje Blankos

Za razliku od fiudbalske, košarkaška sekcija Real Madrida mnogo više drži do tradicije, to jest do pojedinaca, tačnije igrača koji su ih zadužili.

Koliko im je to važno pokazali su i juče kada su i zvanično produžili ugovor sa jednim od igrača koji je poslednju deceniju i po bio ključan u seriji uspeha ekipe, pre svega u osvajanju dve Evrolige 2015. i 2018. - Felipe Rejes. Čuveni centar, inače već u petoj deceniji života, poznat je kao igrač koji više igra glavom nego telom, zbog čega je omiljen i van Madrida,. Saradnju sa klubom iz španske prestonice produžio je na još jednu godinu što će mu biti 17. sezona u dresu Kraljeva.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Rejes (40) došao je u redove Real Madrida iz Estudijantesa još 2004. Sa reprezetacijom Španije je osvojio pregršt odličja, ali se izdvajaju četiri zlatna, jedno sa SP 2006. i čak tri sa Eurobasketa (2009, 2011. i 2025).