Fenomen zvani Hjuston Rokets i dva niza za neviđeni rekord američkog sporta

Noć između srede i četvrtka u NBA ligi donela je mnogo uzbuđenja i zanimljivih raspleta. Nikola Jokić je protiv Nju Orleansa odigrao MVP partiju začinjenu novim tripl-dablom, Luka Dončić je ućutkao one što mu broje kilograme viška, dok su Sakramento i Orlando u 48 minuta odigrali meč sa 272 poena! Majami je na svom parketu dobio aktuelnog šampiona, Oklahoma je vezala i drugi trijumf i to opet na gostovanju, dok je Brendon Boston predvodio Los Anđeles Kliperse do pobede nad Boston Seltiksima. Ipak, ono što Hjuston Rokets radi od početka sezone podvodi se kao fenomenološki pojam.

Petak, 02.30: (2,25) San Antonio (12,5) Denver (1,80)

Rakete su u Tojota Centru dočekale i ispratile Bruklin Netse i Džejmsa Hardena pobedom rezultatom 114:104, što je zaokružilo verovatno najčudniji rekord, kakav u NBA košarci nije viđen. Impresivni niz pobeda još više dobija na značaju jer je došao posle serije od 15 poraza! Nijedan tim u istoriji najjače košarkaške lige sveta nije imao takva dva niza u jednoj sezoni, a kamoli da jedan prati drugi. Ne samo to, ovakav poduhvat nije viđen u američkom sportu, tačnije među timovima MLB, NFL i NHL!

“Način na koji igramo sada je nešto što treba da bude naša matrica za ovu sezonu. Sada mogu da se kladim na ovaj tim protiv svakog, jer ako igramo na ovaj način niko ne može da nas dobije“, izjavio je Erik Gordon, koji je u Hjustonu bio tokom sezone 2017/18 kada je zabeležen skor 65-17.

Hjustonova sezona počela je brutalno loše – 15 uzastopnih poraza, odnosno 16 u početnih 17 utakmica. Mada je svima jasno da je Hjuston u fazi rebildinga, trener Stiven Silas našao se u nimalo prijatnoj situaciji posle samo mesec dana njegove druge sezone na klupi ekipe iz Teksasa. Do 24. novembra, kada je Čikago zapečatio Hjustonu taj 15. poraz od otvaranja ligaškog dela, Silas je bio trener ubedljivo najlošijeg tima NBA lige. Sada je trener ekipe sa najboljom formom u celom takmičenju!

“Ludo je ovo što radimo, ali volim ovaj tim još više zbog toga“, kratko je dobacio Kristijan Vud.

Erik Gordon (©AFP)

Hjuston je protiv ozbiljnog kandidata za prsten protekle noći izgledao ubedljivo i čak dominantno jer je do poluvremena imao vođstvo od 15 poena. Netsi jesu u poslednjoj četvrtini sveli minus na četiri poena, ali su igrači Hjustona na šest minuta pre kraja stigli ponovo do dvocifrene prednosti koja se održala do kraja.

“Osećaj je sjajan, jer smo utakmicu uspeli da zatvorimo na takav način. Neverovatno je biti u ovakvoj seriji. Sada znamo da možemo da pobedimo svakog ako igramo zajedno, što još više zadovoljava sve u timu“, izjavio je Gerison Metjuz, jedan od najboljih pojedinaca u pobedi nad Bruklinom sa 19 poena.

Erik Gordon je predvodio Hjustonovu listu strelaca sa 21 poenom uz 8/12 iz igre, Kristijan Vud je dopisao 12 poena i 15 skokova, Džoš Kristofer je postavio rekord karijere sa 18 poena, a cela ekipa imala je gotovo 50 odsto šuta iz igre. Nekadašnji miljenik publike u Tojota Centru Džejms Harden završio je meč gotovo sa tripl-dablom (25 poena, 11 skokova, osam asistencija, 4/16 iz igre), a konačnom raspletu doprinelo je značajno i to što Kevin Durant i Lamarkus Oldridž nisu igrali za Netse.

“Brzo smo ušli u zaostatak koji smo jurili, dali smo im previše šansi. Znali smo koliko dobro igraju u poslednje vreme, ali svakako frustrira to što smo ostali kratkih rukava, pogotovo što smo ih jurili toliko dugo. Sada više ništa ne možemo da promenimo tu, prošlo je, zato moramo da guramo dalje“, rekao je Harden posle povratka u Hjuston od onog senzacionalnog trejda pre bezmalo godinu dana.

Hjuston će verovatno i ove godine plej-of gledati preko TV, ali će trener Silas nastaviti razvoj mladih igrača poput Kevina Portera Džuniora, Džejlena Grina, Alperena Senguna i Kej Džej Martina. Ekipa koja je do juče bila prežaljena, sada ima perspektivu.