Filadelfija nije Lebronov tim

Entoni veruje da Siksersi imaju sve potrebne resurse da budu dominantan tim, sa sposobnim šuterima koji okružuju njihove zvezde. Takođe smatra da je ovo tim Tajrisa Meksija ove sezone, s obzirom na to kako igra do sada.

„Nisam mislio da im trebaju šuteri. Oni ih već imaju, Koldvel Poup je veteran. Provereni šuter koji može konstantno da pogađa za tri. Enferni Simons može da se zapaliđ, Meksi može da pogodi trojku. Bron će postajati sve bolji kako sezona bude odmicala što se tiče same igre. Razumeš šta hoću da kažem? Počeće da pogađa trojke. Džoel je trenutno u sjajnoj formi. I potpuno je jasno čiji je ovo tim. Ovo je Meksijev tim, nema uopšte potrebe da razmišljamo o tome.“

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Takođe, jedna od aktuelnih tema u Pensilvaniji je centarska pozicija. Džoel Embid je podložan povredama, a jedina zamena mu je Adem Bona. Zato su Siksersi doveli Tako Fola na leto. Prvo je dobio ugovor samo za trening kamp, pa onda i dvosmerni ugovor za celu sezonu.

Ne očekuje se da Fol ima veliku ulogu u Filadelfiji, ali tim bi u centru visokom 229 cm mogao da vidi osiguranje za regularni deo sezone — nekoga ko može da odradi kraće izmene kada nastupe povrede ili problemi sa ličnim greškama. Novinar ESPN-a, Dejv Mekmenamin, objasnio je šta Filadelfija realno očekuje od Fola.

„Vidim ga kao osiguranje koje pomaže da se izgura 82 utakmice. Igrači na dvosmernim ugovorima nemaju pravo nastupa u plej-ofu, tako da je ovo zapravo samo imanje još jednog visokog igrača za 10 minuta tu i tamo, kada dođe do faulova ili povreda.“

NBA, sreda na četvrtak

01.00: (1,70) Filadelfija (15,0) Klivlend (2,40)

03.30: (1,35) Oklahoma (16,0) Denver (3,70)

***kvote su podložne promenama