Dobili su Filipinci iznenadnu priliku da se domognu Olimpijskih igara, kada su zauzeli mesto na kvalifikacionom turniru u Beogradu umesto selekcije Novog Zelanda, koja je odustala od borbe za odlazak u Tokio. Tako su smešteni u grupu sa Srbijom i Dominikanskom republikom, a potrebno im je da osvoje jedno od prva dva mesta kako bi se domogli polufinala (sa druge strane u Grupi B su Italija, Senegal i Angola). Prolazak u narednu fazu bi im verovatno bio omogućen trijumofom nad selekcijom Dominikanske republike, ali sudeći po rečima direktora košarkaškog programa na Filipinima Taba Boldvina, veruju da mogu na pleća da obore i velikog favorita i domaćina turnira - Srbiju.

Boldvin je dobro poznato ime u svetu košarke, ostalo je urezano u sećanju i ljubiteljima košarke sa ovih prostora. Predvodeći selekciju Novog Zelanda domogao se polufinala Svetskog prvenstva u Indijanapolisu (2002. godine), gde mu se put ukrstio sa reprezentacijom Jugoslavije. Pružili su njegovi puleni vraški dobar otpor, ali ipak nisu uspeli da uđu u borbu za zlato, na kraju su takmičenje okončali na četvrtom mestu (najveći uspeh u istoriji).

Radio je kao selektor Novog Zelanda do 2006. godine, potom predvodio PAOK, selekciju Libana, pa zatim i Jordana, pre nego što je postao selektor Filipina 2014. godine. Dve godine kasnije prekomandovan je na poziciju konsultanta u državnom timu Filipina, u međuvremenu je postao i direktor košarkaškog programa ove zemlje, a i dan danas je uz popularni Gilas Pilipinas (nadimak za selekciju Filipina).

Kako je najavljeno, Filipinci će kvalifikacije odigrati praktično sa kadetskom selekcijom, jer igrači iz domaćeg prvenstva neće biti deo državnog tima. Uprkos tome, Boldvin ide na pobedu i protiv Srbije.

"Kada bih vas pitao, da li ovaj tim sačinjen od kadeta može da spreči Srbiju da dođe do poena u jednom posedu, rekli biste da naravno može. Srbija neće pretvoriti svaki posed u poene. Onda bih vas pitao i da li ovaj tim može da dođe do poena u jednom posedu, da li može da uradi dovoljno da dođe do šuta i pogodi ga? Rekli biste da može. Ukoliko to može da uradi jednom, zašto ne bi i dva puta? Ukoliko može i dva puta to da uradi, zašto ne i više puta od Srbije? To je moj trenerski pristup, ne znam da li ćemo pobediti, ne idemo tamo da pobedimo. Cilj nam je da osvojimo više poseda od protivnika i da ih koristimo jedan po jedan".

Slaže se da će većina želeti da pre svega pruži dobar otpor Srbiji, ali takav stav se kosi sa njegovim.

"Verujem da većina ljudi ima očekivanja po principu, hajde da se dobro pokažemo, ali ne bi bilo realno za mene da to kažem. Hajde da pružimo dobar otpor i da steknemo iskustvo: to ide protiv svega što sam ikada kao košarkaški trener rekao. Tako da na takva pitanja dajem isti odgovor kao i kada ljude zanima da li će Ateneao (tim koji predvodi na Filipinima, prim. aut.) osvojiti još jedan šampionat: zanima me samo sledeći posed", optimističan je Boldvin.