Košarkaši Partizana na startu TOP 16 faze Evrokupa dočekuju Trento. Utakmica se igra u sredu, 13. januara, sa početkom u 20.30 časova, u Hali sportova “Ranko Žeravica”. Kapije Hale sportova i ovoga puta biće zatvorene za navijače, a italijanski tim pokušaće da napravi brejk u kamernoj atmosferi i zada novi udarac poljuljanom Partizanu.

Crno-beli su pretrpeli poraz u Čačku za vikend. Borac je drugi put u Jadranskoj ligi savladao sastav Saša Filipovskog i pokazao da trijumf sa početka sezone nije izolovan incident. Dosta toga se promenilo u Partizanu, ali jedna stvar neprekidno prati crno-bele – osciliranje u formi.

Svestan je Sašo Filipovski da se ne živi od stare slave i da njegov tim mora bolje. Uoči meča sa Trentom, strateg Parnog valjka rekao je da je vreme da se okrene novi list.

"Ako smo od pravog materijala, odreagovaćemo. Očekujem reakciju u odbrani, očekujem reakciju u napadu. Nema šta da se krije, to što smo izgubili od Borca nije dobro. Da li imamo izgovor? Nemamo izgovor! Ali ne možemo živeti u prošlosti. Imali smo sastanke, gledali utakmicu, detalj po detalj, radili na fundamentima igre na kojim smo pali u odbrani i napadu. Hteli, ne hteli, moramo da okrenemo novi list i da se fokusiramo jer igramo sa Trentom. Oni su ekipa koja igra brzo, ima iskusne igrače, pokretljive igrače na pozicijama krilnog centra i centra, odlične šutere... Jesu nezgodna ekipa, ali spremamo se za njih maksimalno. Očekujem da ćemo odigrati na visokom nivou sa velikom borbenošću 40 minuta i da ćemo pokazati ono što radimo u sali", poručio je Filipovski.

Kapiten crno-belih, Novica Veličković, istakao je da ekipa mora odigrati pametno u oba pravca kako se ne bi ponovio scenario iz Čačka.

"Krećemo u novu fazu koja se igra praktično od nule. U ovom trenutku, s obzirom na sve okolnosti, to nam možda i više odgovara jer se u najvećoj meri broji samo ono što dolazi. Imamo ispred sebe nezgodnog protivnika, ekipu koja ove sezone igra veoma dobro i koja će učiniti sve da već u prvom kolu uzme brejk. Mi to ne smemo da im dozvolimo. Ali, da bi došli do pobede moramo da odigramo mnogo bolje nego u Čačku, borbeno i pametno u oba pravca", istakao je Veličković.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com